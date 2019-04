Albo arrasa en las elecciones del Colegio de Abogados al lograr el 80% de los votos

Luis Albo recibió ayer una bendición abrumadora para coger las riendas del Colegio de Abogados de Oviedo. El veterano jurista, de 68 años, arrasó en las elecciones a Decano celebradas ayer. Ganó tanto en la sede colegial de la capital como en cinco de las seis delegaciones, tras obtener el 79,94% de los votos frente a su único rival en la contienda electoral, José Enrique Carrero-Blanco.

El experto en derecho administrativo representaba la candidatura de la continuidad del equipo capitaneado en los últimos cuatros años por Ignacio Cuesta. El hasta ahora Decano dejó el cargo para encabezar la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Oviedo. Albo, del equipo de Cuesta, dio el paso y obtuvo una victoria que el exdecano celebró como propia. "Es un triunfo apabullante que ratifica la buena labor de los últimos años", destacó el saliente.

La lista de trece miembros encabezada por Albo para copar la junta de gobierno del Colegio se mostraba muy optimista incluso antes de iniciar el recuento. "No descartamos alcanzar el 90%", confesaba uno de los secundarios en voz baja ante el temor de que sus pronósticos no se cumplieran. El porcentaje final no alcanzó esos niveles, si bien algunos puntualizaron que el hecho de que los votos de los abogados ejercientes valgan el doble que el de los retirados permitió a Carrero-Blanco maquillar ligeramente el resultado, al contar con un electorado más joven.

Albo se impuso por gran diferencia en ocho de las nueve mesas electorales habilitadas. De los 1.652 votos totales recogidos, el hasta ahora director del centro de estudios del Colegio, aglutinó 1.266 en las tres mesas repartidas en la sede ovetense de la institución. Carrero-Blanco consiguió en la capital 322 de sus 426 apoyos totales.

La delegación más importante fuera de la sede principal, la de Avilés, vivió igualmente una incontestable victoria para el aspirante de la continuidad. Éste obtuvo en la Villa del Adelantado 167 votos y la otra candidatura se tuvo que conformar con únicamente 37.

Llanes fue el único lugar donde Carrero-Blanco superó en respaldo al ganador. El abogado, residente en Piloña, hizo valer su mayor conocimiento del Oriente asturiano para lograr el apoyo de 20 de los colegiados dependientes de la delegación de la villa costera, frente a los 12 logrados por Albo.

Al otro lado de la región ocurrió lo contrario. El vencedor le endosó un 17 a 0 en Cangas del Narcea a su contrincante; y en Luarca, el recuento se saldó con un contundente 16 a 3.

En las Cuencas, los juristas apostaron también por la veteranía. Langreo votó masivamente a Luis Albo otorgándole 107 sufragios. El otro candidato se conformó únicamente con diez y aunque en Mieres alcanzó los 34 votos, la candidatura ganadora le superó, en este caso, con un total de 67 votos.

Los candidatos aguardaron el resultado en el salón de actos del Colegio, pero nada más conocerse los primeros datos oficiales, Carrero-Blanco se acercó a su rival en las urnas para darle la enhorabuena por la victoria y desearle lo mejor.

El resultado final se conoció dos horas del cierre de las urnas, a las siete de la tarde y los organizadores de la jornada electoral valoraron que la misma se celebró sin incidentes y con una participación de entorno al 25% de los 4.300 integrantes del censo.