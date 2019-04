La cantante Anabel Santiago irá de número 3 en las elecciones municipales con Somos Oviedo

La cantante de tonada Anabel Santiago da el salto a la política municipal de la mano de Somos Oviedo. La intérprete ha confirmado su incorporación a la lista de la agrupación local de Podemos en el número 3, como independiente. Una lista que lidera Ana Taboada. Santiago, criada en las Cuencas, es actualmente trabajadora municipal en la capital asturiana, de ahí su vinculación y su interés político por la ciudad. Además, Anabel Santiago reconoce que Oviedo es la ciudad "donde nací artísticamente". Se da el caso, además, que tiene una calle en el municipio.

"Cuando me lo propuso el grupo de Taboada no me lo pensé porque me gusta mucho su gestión política. Han hecho una labor impecable cumpliendo objetivos, defendiendo a la clase obrera y ayudando a las clases más desfavorecidas. Además, su visión y su proyecto político conecta con mis intereses animalistas, ecologistas y feministas", recalcó la ahora nueva aspirante al gobierno municipal. Por su condición de cantante, Anabel Santiago defiende su amplio conocimiento de la vida cultural ovetense, sus fortalezas y flaquezas. La cantante precisa que su intención es la de compatibilizar esta nueva singladura política con su carrera artística.