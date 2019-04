Los arquitectos del Bulevar de Santullano entregan nuevo proyecto, de 18 millones

La coincidencia entre la recta final del mandato del gobierno municipal y la de la tramitación del proyecto del Bulevar de Santullano está aumentando el vértigo, las tensiones y las incertidumbres ante el proyecto de rehabilitación del tramo urbano de la "Y". Ayer mismo se cumplía el último plazo de diez días dado por el Ayuntamiento a los arquitectos responsables del plan para que entregaran una nueva versión de su propuesta. Tenían que solucionar los problemas detectados por los técnicos municipales y ajustar el precio de los trabajos a los 18 millones de euros que figuraban en las bases del concurso en el que se hicieron con este proyecto. Según las primeras noticias del entorno municipal, Miguel Tejada y Clara Eslava cumplieron con su compromiso y ayer entregaron una nueva versión que se ajusta a todos los requisitos. Pero el compromiso cumplido con el plazo no ha sido suficiente para detener la durísima nota de prensa emitida ayer por el colectivo Imagina un Bulevar, padres de esta propuesta de renovación urbana.

La plataforma vecinal lamentó "la política de oscurantismo" del equipo de Gobierno sobre la situación, plazos y avances del proyecto, exigió "acabar con la opacidad y las filtraciones interesadas más propias de tiempos pasados" y retó al equipo de Gobierno a que le haga entrega de toda la documentación que obra en el expediente para poder conocer "directamente y sin interpretaciones" todos los trámites realizados y entender, así, "las causas del retraso en la aprobación del proyecto".

Imagina un Bulevar recalca en su nota que el plazo inicial de entrega del proyecto de los arquitectos finalizó el 20 de mayo del año pasado y también recuerda al equipo de Gobierno que "han incumplido" el compromiso de iniciar las obras en este mandato que formó parte del pacto de gobierno de junio de 2015.

Uno de los portavoces de Imagina un Bulevar, Manuel Carrero, indicó ayer a este periódico que el objetivo es tratar de lograr que haya una garantía mínima de que el proyecto se va a realizar. El colectivo ya no habla de inicio de las obras antes de que finalice el mandato, un objetivo que ya dan por perdido, pero sí, al menos, que la licitación de las mismas se deje en marcha para que la transformación del tramo urbano de la autopista sea una realidad cuanto antes. "El tiempo se está acabando", lamentó Carrero, "y el proyecto no se termina de supervisar, con lo que tememos que no esté aprobado antes de que termine el mandato. El problema es que el tiempo pasa y no hay avances. Ahora se presenta el nuevo proyecto, pero tiene que pasar de nuevo por todos los servicios, y en lo que queremos insistir es en que esos trámites se realicen lo más rápido posible, porque no podemos esperar otros tres o cuatro meses a que los técnicos informen y los arquitectos vuelvan a modificar".

El portavoz de Imagina un Bulevar no teme exactamente por un cambio de gobierno, o no sólo. Explica que los problemas de los retrasos afectan a la financiación de la UE con la que cuenta el proyecto, que está "sujeta a unos plazos" y por el problema de "contaminación atmosférica", una realidad que, insiste, "cuesta vidas" y sigue sin mitigarse mientras no se desarrolle el proyecto de calmado del tráfico, movilidad sostenible y zonas verdes que incluye el Bulevar de Santullano.

Manuel Carrero concluyó que en el seno del actual equipo de Gobierno deben acabar de una vez "las luchas internas", las diferencias entre "los que tienen prisa y los que no tienen tanta". Por otra parte, respecto a las ideas del candidato del PP a la Alcaldía, Alfredo Canteli, partidario de soterrar la carretera, confió en que acabe aceptando las bondades del proyecto, su coherencia y su respeto al planteamiento inicial.