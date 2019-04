Oviedo se vuelca con su Jesús Resucitado

La última procesión de esta Semana Santa, la de Jesús Resucitado, salió ayer del claustro de la Catedral por la puerta grande, que da a la Corrada del Obispo. Fue tras la celebración de la misa pontifical, y estuvo presidida por el arzobispo, Jesús Sanz Montes, que en el recorrido estuvo acompañado por el deán de la Catedral, Benito Gallego.

Procesionaban detrás de la imagen de Jesús Resucitado, obra del escultor Vicente Santarúa. Fue un encargo del Ayuntamiento de Oviedo, cuando era alcalde Gabino de Lorenzo, que la donó a la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, la organizadora de esta procesión, en la que participaron representantes de las seis cofradías de Semana Santa de la ciudad.

Una procesión que salió por primera vez a las calles de Oviedo en la Semana Santa del año 2007. Desde algunas cofradías apuntan a que lo adecuado sería llevar el paso a hombros para dar a la procesión solemnidad y rigor. Ayer, como viene sucediendo en esa procesión, salió sobre ruedas y no faltaron los comentarios de quienes lo ven "raro".

Y detrás del Arzobispo procesionó un representante de cada una de las Cofradías y Hermandades de Oviedo y, a continuación, cada uno de los estandartes de las integrantes de la Junta de Hermandades, seguidos cada uno de ellos de sus hermanos o cofrades. La representación "simbólica" de los Estudiantes llamó la atención a más de uno de los asistentes.

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo", dirigida por David Colado, puso sus mejores notas a la procesión de ayer, que fue seguida tanto a la salida como durante todo el recorrido y también a la llegada a la Corrada del Obispo por cientos de personas.

Para la presidenta de la Junta de Hermandades, Paloma Frechilla, esta Semana Santa "fue excepcional, salió todo muy bien y no nos podemos quejar por el tiempo, aunque es verdad que la procesión de Jesús Cautivo no pudo salir por la lluvia y la de la Madrugá salió a medias; con el tiempo no podemos luchar". Pero hubo cosas muy importantes. "Cada vez hay más gente en las calles de Oviedo, tenemos mucha suerte y esto nos anima a seguir adelante. Tenemos un objetivo claro, seguir haciéndolo bien".