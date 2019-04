Ana Rivas reconoce que los hidrantes de Oviedo llevan tres años sin mantenimiento

"El mantenimiento de los hidrantes de Oviedo no es el correcto". Lo reconoció ayer la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, pocos días después del tercer aniversario del incendio de la calle Uría en el que falleció el bombero Eloy Palacio. Los bomberos de Oviedo denunciaron aquellos días la falta de agua y el mal funcionamiento de los hidrantes de los que se debía haber tomado el agua para sofocar las llamas.

El Ayuntamiento y la empresa Aqualia, adjudicataria del servicio de aguas de Oviedo, mantienen un conflicto sobre quién es el responsable del mantenimiento de los hidrantes. "La empresa asegura que no es responsabilidad suya y nosotros entendemos que sí", explicó Ana Rivas. Esta situación se ha prolongado durante los últimos años. "Se han abierto varios procedimientos que van caducando porque se cumplen los plazos sin resolver el expediente", explicó Rivas. Los procedimientos administrativos hacen, según la edil, que no se logre llegar a un acuerdo con la empresa porque "ella hace su papel" y la entrega de documentación va dilatando los plazos hasta que caducan y hay que empezar de nuevo.

De todos modos, Rivas negó que el Ayuntamiento no se hubiese preocupado de la cuestión en los últimos años. "Se han hecho cosas importantes, tenemos localizados con precisión milimétrica todos los hidrantes y las bocas de riego y los bomberos disponen de una aplicación en una tablet en la que saben dónde están todos los puntos de agua", explicó. Además, añadió, "hemos conseguido después de tiempo que se esté haciendo el mantenimiento de las bocas de riego". Rivas señaló que las bocas de riego "son puntos de agua muy importantes y son los que están utilizando los bomberos de Oviedo cuando se produce un incendio".

La concejala no quiere entrar en conflicto con los bomberos que denuncian el mal funcionamiento tanto de los hidrantes como de las bocas de riego. "Nunca vamos a enfrentarnos a un trabajador municipal y además esta es una cuestión muy delicada en la que hay un proceso judicial abierto", dijo Ana Rivas.

La responsable de Infraestructuras reconoció que "no se ha conseguido el mantenimiento completo de los hidrantes", pero insistió en que "se siguen dando muchos pasos hacia delante". La concejala mostró su esperanza de que el conflicto con Aqualia sobre el mantenimiento de estos sistemas de agua se resuelva "en breve", aunque no se atrevió a marcar un plazo concreto. "Sigue sin cerrarse el asunto y esperamos cerrarlo en breve, pero los tiempos no los marcamos nosotros", subrayó.

Por su parte, Alfonso Tomás, gerente de Aqualia, rechazó hacer cualquier tipo de comentario sobre la cuestión argumentando que se está trabajando en el asunto y que hay un proceso abierto.

Aqualia ya explicó en otras ocasiones que rechaza que existieran problemas de abastecimiento durante las labores de extinción del incendio de Uría, 58 La concesionaria del servicio desmiente así el testimonio de la mayoría de los bomberos que prestaron declaración en la instrucción de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial.