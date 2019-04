Latierro: "No es lógico que haya carruseles en la Losa o una fiesta de Nochevieja en una calle"

El jefe del servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo no considera lógico que se celebre una fiesta de Nochevieja en una carpa situada en mitad de una vía pública -como viene ocurriendo en los últimos años en La Florida- o que se permita la instalación de carruseles de gran peso en la Losa sabiendo que debajo hay una estación de tren. Ignacio Ruiz Latierro tampoco ve normal la celebración de un mercado en la plaza de la Catedral, duda de si la celebración de la fiesta de la sidra en Gascona es compatible con el buen uso de los espacios públicos y no está de acuerdo con que se coloque el mercado de Navidad sobre el aparcamiento de la Escandalera, sobre todo si los comerciantes que lo explotan no son los que pagan impuestos todo el año.

Estos fueron solo algunos de los ejemplos que puso ayer Latierro para tratar de lanzar un mensaje: "No todos los espacios públicos pueden ser iguales, hay que definir los usos especiales de cada uno de ellos y eso hay que regularlo a través de los planes generales". Así lo dijo durante la charla que ofreció en la Cámara de Comercio de Oviedo, una conferencia que llevó por título "La ciudad de todos: diseño, mantenimiento y conservación de los espacios públicos" y a la que asistió el alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, que tuvo que escuchar cómo el ponente cuestionaba algunas de sus decisiones.

A lo largo de su intervención, el ingeniero municipal insistió mucho en la "antología del disparate" que suponen las actuales ordenanzas y en que es "inevitable" jerarquizar el uso de los espacios públicos, hacer que esa normativa "no sea genérica y se ajuste a cada caso". Dijo que dichos espacios tienen que ser seguros "en un sentido amplio", que tienen que evitarse los que son "poco visibles o recónditos, como el Campo San Francisco por las noches" y que han de ser vivibles, "no como la Losa actualmente, que no tiene ni un banco", dijo. Y el Alcalde al lado.

Además de eso, Ignacio Ruiz Latierro habló sobre las terrazas de los locales hosteleros, sobre los gastos que le genera al Ayuntamiento "lo que hay bajo el subsuelo" y sobre los problemas que se presentan en el Consistorio a raíz de la gestión de esos espacios públicos. "Nos dan palos por todo, eso también es así", concluyó.