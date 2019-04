Carlos Hevia-Aza: "Debemos educar en el pensamiento crítico"

"Debemos educar en el pensamiento crítico; solo una mente preparada es capaz de tomar decisiones racionalmente; de lo contrario, las emociones te secuestran". Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el profesor Carlos Hevia-Aza, que intervino en el Club de Salud, dedicado en esta ocasión a la importancia de educar las emociones.

A la vez, Hevia-Aza aseguró que sin emoción no hay aprendizaje y sin pasión no se va a ningún lado. "La correcta gestión de las emociones es lo que genera motivación, por eso digo que la salud emocional es cuestión de educación", aseguró el docente, inventor de una nueva asignatura denominada "cambiología".

Aprender a gestionar el cambio y adaptarse a él es fundamental para sobrevivir en el mundo actual. Hevia-Aza, que imparte clases en los colegios Dominicas y Santa María del Naranco, aseguró que "no vale de nada ser inteligentes si no nos sirve para ser mejores personas. La posverdad se ha comido a la verdad. Hoy en día los hechos no importan, solo la emoción que los provoca", señaló. "No importan los datos, solo los mensajes emocionales, algo que se ve muy claro en la campaña política. Las redes sociales se han inventado las ideas falsas y no han servido para crear ciudadanos con mejor criterio", lamentó.

Carlos Hevia-Aza fue presentado por Óscar García Busto, referente asturiano en educación física, que ensalzó el currículum del conferenciante y abogó por propugnar un cambio que dé lugar a mejores personas.