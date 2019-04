Oviedo repite como ciudad más limpia del país, pero con una nota más baja

Las calles de Oviedo siguen siendo las más limpias de España, aunque están algo peor que hace cuatro años. Eso es lo que refleja un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los servicios de limpieza de 60 ciudades del país en el que la capital asturiana obtiene una nota de 79 puntos sobre un máximo de 100, tres menos que en el último estudio realizado hace cuatro años.

El reinado nacional de Oviedo en cuanto a limpieza se ve amenazado por ciudades como Bilbao o Logroño, que en los últimos años han logrado mejorar de manera considerable su valoración, situándose en esta última valoración en el segundo y tercer puesto, con 77 y 76 puntos, respectivamente.

El estudio es el resultado de más de 5.200 entrevistas realizadas entre socios de la OCU repartidos por las diferentes sociedades. En el caso de Oviedo se entrevistó a alrededor de un centenar de personas que dieron un notable al estado de las calles, convirtiendo a la capital asturiana en un referente nacional en esta materia.

La OCU destaca que, de las 60 ciudades evaluadas, 39 obtuvieron una nota más baja que hace cuatro años. "La recuperación económica no ha llegado a los ayuntamientos en esta materia", lamentó Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, que, no obstante, dejó claro que la mejoría de los datos no se consigue únicamente a base de partidas presupuestarias, sino que precisa de una mayor concienciación ciudadana.

La situación de Oviedo contrasta con la de otras ciudades como Jaén, la peor valorada de España con una puntuación de 31, seguida de cerca por Alicante (34), Alcalá de Henares (36) y Cuenca (36). Por su parte, Gijón también aprueba con una nota de 68, a pesar de ser la ciudad del ranking que menos gasta por habitante, unos 32 euros, frente a los 106 euros por habitante de Barcelona para obtener un aprobado raspado.

En el caso de Gijón, su nota también cayó cuatro puntos respecto a la calificación obtenida en 2015.