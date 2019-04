Un alumno de Trubia representará a la región en el Foro de Patrimonio

Jairo Fernández-Tejón, un alumno de segundo curso de la ESO del Instituto Río Trubia, representará a Asturias en el Foro Mundial de Patrimonio, una cita que reúne a jóvenes procedentes de todo el mundo para participar en un encuentro de trabajo educativo donde el eje conductor es siempre el Patrimonio, su conservación y difusión. El encuentro se celebrará desde el 27 de mayo al 1 de junio en Madrid y Santiago de Compostela.

"Hace unos meses nos comento la profesora de Historia que se celebraba este evento. Tuvimos que escribir un alegato en el que exponíamos los motivos por los que solicitábamos acudir. Tras estar un buen rato pensando le envié un escrito explicando todo lo que me interesa la historia y lo importante que es el patrimonio cultural para Asturias, para poder protegerlo y darlo a conocer", explica el joven. Jairo Fernández-Tejón acudirá a la cita para hablar del Camino Primitivo de Santiago, pero también se guarda un as en la manga. "Formo parte de la Banda de Gaitas 'Xácara' y me llevaré la mía para tocar allí y demostrar la riqueza cultural que tenemos en Asturias", explica.

Fernández-Tejón es un apasionado de la historia desde siempre. "No solo me quedo con lo que nos enseñan en el instituto, también compro revistas, leo libros, colecciono monedas o visito monumentos. Creo que esta va a ser una buena oportunidad para pasarlo bien y para conocer lo que tienen que contar los chavales que vienen de otras partes del mundo". El joven quiere agradecerle la oportunidad a su profesora Carmen Cabo y a sus compañeros de clase. "Espero dar la talla", dice.