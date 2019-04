Aréchaga: "Afrontamos un cambio total en el modelo de producción de energía"

"Nos enfrentamos a un cambio total en el modelo de producción energética en España y en Asturias, como consecuencia de los nuevos objetivos establecidos desde el Gobierno, que emanan de las disposiciones europeas". Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Francisco Aréchaga, ingeniero de minas y especialista en cuestiones energéticas.

El Gobierno de España ha adoptado un "paquete de energía y clima" que pretende ser una "brújula" para lograr una España descarbonizada al cien por cien en 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos en virtud del compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático.

Aréchaga participó con Enrique Álvarez-Uría, también ingeniero de minas y especialista en energías renovables, en la charla organizada por Tribuna Ciudadana dentro del ciclo dedicado a analizar el periodo de transición energética.

Los conferenciantes, presentados por Pedro Sánchez Lazo, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, estuvieron de acuerdo en señalar que el cambio que se avecina será drástico y obligará a modificar los tipos de energía que se emplean, así como las formas de consumo.

De mano, Aréchaga vaticinó que en el caso de los automóviles el futuro inmediato serán las baterías de estado sólido, con carga rápida, en unos quince minutos. Este tipo de batería es una evolución de la batería de iones de litio, y firmas como Toyota ya han anunciado que la incorporarán en 2022 a sus nuevos vehículos eléctricos. Aréchaga reconoció que el transporte es el sector en el que se concentra la mayor parte de las emisiones, "por tanto es también el que requiere más esfuerzos para abordar esa transición". Francisco Aréchaga, actualmente delegado de Windar Renovables en Galicia y consejero asesor de Electrorayma, destacó que la Unión Europea aplica desde hace años una política climática muy estricta, que no se corresponde con la de buena parte del mundo desarrollado.

"Europa debería adoptar medidas aduaneras para que los productos de esos países que contaminan más no ejerzan una competencia desleal con los nuestros", aclaró.

Enrique Álvarez-Uría, directivo de Tribuna Ciudadana, recalcó que Europa está interesada en liderar el cambio tecnológico ante los retos que se avecinan. "Está claro que los niveles de emisiones de India o China no se pueden mantener; esos países tienen unas tasas de contaminación insostenibles", aseguró. "Asturias no se quedará sin suministro energético por el cierre de plantas generadoras", señaló el ingeniero, que no pasó por alto el peso que aún tiene el carbón en la región frente a España y al resto de Europa. "Se trata de una anomalía que exige un tratamiento especial; aunque hay que aclarar que la mayor parte de la producción no se va al sector eléctrico", matizó. Álvarez-Uría hizo hincapié en el hecho de que España importa el 65% de la energía que consume, un porcentaje que es aún más alto en Asturias. "Estamos muy lejos de tener autonomía energética", reconoció.