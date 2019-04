Los niños se vienen arriba

Cuando era una cría, aún más que ahora, Paula Huergo tenía tendencia a subirse a todo aquello que encontraba, y lo hacía con facilidad. Su padre, Gerónimo, había hecho sus pinitos en la escalada y le pareció que a su hija no se le daba mal, así que la pequeña empezó a practicar este deporte con 9 años. Ahora tiene 11 y ayer participó en la prueba que se celebró en el rocódromo del polideportivo de Otero, en Oviedo, dentro de los Juegos Deportivos del Principado.

Esta gijonesa sonríe mientras mira la pared de calentamiento. No le dan ningún miedo la escalada ni la altura, "solo un poco cuando estás muy alto y lo haces sin cuerda". Recuerda lo que dice su padre, "siempre me gustó la escalada y hace dos años encontramos un rocódromo cerca de casa en Gijón y empecé a practicar", explica. Todavía no ha probado a escalar en una montaña, pero a buen seguro que llegará a hacerlo y lo hará bien.

Paula Huergo es una de los treinta y cinco niños y niñas que ayer participaron en la prueba. Tenían que escalar una pared de unos diez metros de altura y tenían tres oportunidades para subir de presa en presa y llegar a la cima. Lo explica Irene Ribelles, jueza de la prueba junto a su compañero Alan Menéndez, "si se quedan colgando no están descalificados porque se trata de que escalen lo más posible, que practiquen, así que no los bajamos a la primera", dice Ribelles mientras da instrucciones a una niña, "Nuria, abre el pie, tienes una presa muy grande a la derecha, apóyate en ella".

Los niños tenían una pared de calentamiento de unos cinco metros de altura y luego pasaban a la competición. Lo hacían en dos categorías, benjamines y alevines, y cada una de ellas tenía dos vías distintas por las que ascender, todos asegurados y controlados por miembros de la Federación de Montaña del Principado de Asturias, organizadora de la prueba junto al Gobierno regional.

Lo complicado llegaba a la hora de la final. Lo importante era practicar. Había algunos niños que jamás habían probado la escalada, así que no se trataba de ganar o de competir por llegar el primero a la cima.

Tras las pruebas en una pared completamente vertical, los mejores pasaban a una pared de la misma altura pero "desplomada", es decir, la pared no es completamente vertical sino que está inclinada hacia delante, lo que supone una complicación añadida para los pequeños, que la superaron con soltura.