Cristina Coto (Vox) reclama un consultorio nuevo para La Manjoya

"La Manjoya requiere un consultorio en condiciones, no uno que lleva en situación de temporalidad casi dos años". Así se expresó ayer la candidata de Vox a la Alcaldía de Oviedo, Cristina Coto, tras comprobar personalmente el "lamentable estado en el que se encuentra el edificio". Además, la aspirante reconoció que esta zona del concejo "necesita también un pediatra o que se aumenten las visitas médicas".

Tras escuchar a varios habitantes de La Manjoya, la candidata de Vox aseguró que "no se han atendido ni las peticiones más elementales de los vecinos, relativas a desbroces, seguridad vial o vigilancia de la zona". "Me he comprometido a tratar de dar vida a la zona, porque es un asunto prioritario para impulsar un área que ahora mismo está muerta", señaló Cristina Coto.

Finalmente, la candidata de Vox también indicó que "el centro social y su impresionante entorno siguen deteriorándose, mientras se eterniza la renovación de la concesión".