Canteli (PP) pide el apoyo a los jóvenes para sacar al tripartito del Ayuntamiento

El candidato del PP a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli, ha manifestado este viernes que la juventud será una de las prioridades en el próximo gobierno del PP en Oviedo y su programa lleva todas las propuestas recogidas de los más jóvenes. Por ello ha pedido a los jóvenes que "trabajen mucho para lograr sacar al tripartito del Ayuntamiento".

"Os pido que trabajemos mucho para que al final el día 26 de mayo celebremos el triunfo del PP de Oviedo. Debemos lograr que el voto del centro derecha se una en torno a mi candidatura. De los jóvenes depende en gran medida que el tripartito no siga cuatro años más. Gracias por vuestro cariño y vamos a por todas", ha dicho Canteli que se ha dirigido al presidente de Nuevas Generaciones al que le ha dicho "quiero verte sentado en el ayuntamiento, no es fácil pero no es imposible".

Alfredo Canteli ha desgranado algunas de las medidas que incluye en su programa ahora que "ya se adentra de lleno en la carrera para lograr la alcaldía".

"La juventud me engancha fácilmente y no dudéis del cariño que os tengo porque las Nuevas Generaciones me engancharon desde el primer momento", ha indicado Canteli que ha incidido en el apoyo a los emprendedores más jóvenes como uno de los ejes de su política.

Pero además en el programa se incluyen medidas adicionales como numerosas propuestas específicas para convertir La Corredoria en el "barrio de la juventud". También ha hecho mención a la puesta en marcha de la Agencia Oviedo Empleo para implementar el Plan de Empleo Juvenil.

Ha anunciado además medidas destinadas a fomentar el ocio y la cultura como la conversión de la plaza de Toros en un recinto para grandes conciertos y eventos de relevancia nacional e internacional o la incorporación de Oviedo en los principales circuitos musicales de artistas de referencia.

El programa de los 'populares' recoge además la conversión de la Fábrica de Gas en un centro cultural orientado a una oferta complementaria al resto de espacios culturales de Oviedo.

Canteli y el presidente de Nuevas Generaciones de Oviedo, Manuel López Purón, han presentado todas estas medidas en rueda de prensa. En la misma López Purón ha hecho un análisis de lo que han sido estos últimos cuatro años en Oviedo, donde las Nuevas Generaciones del PP han estado "siempre junto a los jóvenes y ha sido su altavoz".

Así han indicado que las medidas que se presentan dentro de la candidatura de Canteli son fruto de estos cuatro años de trabajo y escucha a los más jóvenes, entre ellas la medida que se refiere a la mejora de los horarios de los centros de estudio de Oviedo.

El transporte y la movilidad son otras de las cuestiones a mejorar para avanzar en una buena conexión de las zonas periféricas con los campus universitarios.

"Queremos hacer Oviedo atractiva para que vengan los jóvenes, tanto en lo que a fiestas se refiere como el deporte o la mejora de los barrios como lugar principal para el desarrollo de las familias y de los jóvenes", ha indicado López Purón.