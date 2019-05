Cuesta: "Los chiringuitos de San Mateo no pueden financiar partidos, eso lo vamos a cambiar"

Sin rodeos, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Oviedo, Nacho Cuesta, anunció ayer en la Cámara de Comercio que si logra tener mando en el nuevo gobierno municipal que salga de las urnas el 26M dará la vuelta al modelo de las fiestas de San Mateo, a los impuestos y a buena parte de las ordenanzas locales.

Dentro de los encuentros que el ente cameral que preside Carlos Paniceres viene manteniendo con los candidatos, Nacho Cuesta anunció ayer lo que podría llamarse su plan de choque para revertir una ciudad "frenada económicamente, paralizada y sin actividad". Su receta pasa, fundamentalmente, por "ir de la mano del sector privado", con el compromiso, lo repitió varias veces, de que "no se tomará ninguna medida que no esté consensuada previamente con los sectores implicados". En el caso de las fiestas de San Mateo, y la pregunta partió del presidente de Otea, Jose Luis Álvarez Almeida, a Cuesta no le tembló la voz para anunciar que contempla acabar con el sistema de los chiringuitos tradicionales o históricos. "Vamos a cambiarlo", no estamos de acuerdo", declaró. "Tiene que haber chiringuitos porque los ciudadanos lo reclaman, pero su estética tiene que sorprender y deben estar gestionados por los hosteleros de esta ciudad, que son los que se esfuerzan y pagan impuestos todos los años. Que en pleno siglo XXI las fiestas populares estén financiando partidos políticos es, cuanto menos, llamativo. Yo creo que no pasa en ninguna ciudad del mundo".

Pero el modelo festivo (que incluye llevar los grandes conciertos a otras partes y reducir la actividad frente a la Catedral a actividades de menos impacto auditivo) no fue la única revolución anunciada. Dentro de su idea de convertir a Oviedo en un "Ayuntamiento facilitador", Cuesta prometió que modificará "todas las ordenanzas municipales que supongan un corsé para las actividades empresariales". Y descendió a los ejemplos, como la situación "kafkiana", dijo, de la norma de ocupación de vías que impide poner alfombras o carteles a los comercios, el "despropósito" de la de terrazas que iguala las condiciones para una calle estrecha del centro y otra con grandes aceras en otra zona de Oviedo, las exigencias de salida de humos para los pequeños bares del antiguo, la imposibilidad de tener música ambiental o la regulación de la venta ambulante.

Además de modificar todas estas normas, Cuesta explicó que considera que "donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos", y anunció la supresión de una serie de impuestos, como el IBI diferencial a los grandes propietarios o paralizar el cobro del impuesto de plusvalías hasta que no se modifique la ley de Haciendas locales. También prometió inversión en equipamientos deportivos, un pabellón para el Oviedo Baloncesto y seguir el modelo de la Oviedo Cup, tratando de captar competiciones nacionales cada mes.