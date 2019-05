Malestar en el HUCA por el plan regional para reducir las plazas de aparcamiento

Los trabajadores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) están que trinan. La idea de reducir el número de plazas de aparcamiento en el complejo sanitario, incluida en el plan de movilidad del área metropolitana encargado por el Principado, está levantando ampollas en una plantilla harta del "caos" de tener que incluso recurrir a los aparcamientos de pago ante la falta de espacios gratuitos para dejar sus coches mientras completan su jornada laboral.

Aunque la noticia fue desvelada por LA NUEVA ESPAÑA el martes, las críticas a la iniciativa se recrudecieron ayer, después de que a la siete y veinte de la mañana un buen número de empleados se encontraran las 500 plazas gratuitas reservadas por el personal totalmente repletas y se vieran obligado a recurrir a los aparcamientos de pago dirigidos al público en general.

Los empleados alertan de un agravamiento de la situación en caso de llevarse a cabo los planes de la consejería de Infraestructuras plasmados en el plan de movilidad del área central. A su juicio, la solución para fomentar el uso del transporte público no pasa por "castigar" a los trabajadores empujándoles a realizar un gasto extra en el parking de pago, sino mejorando el transporte público con una actualización de la red ferroviaria y más líneas de autobús hacia otras localidades.

La crispación fue tal, que los sindicatos se pusieron de acuerdo a la hora de censurar una medida, a su juicio, tan impopular como poco efectiva. "No vamos a consentir que la única forma de incentivar el transporte público sea a costa de castigar el bolsillo de los trabajadores". Es la advertencia lanzada ayer por el sindicato CSI.

Además de esta organización, se sumaron a las críticas otros sindicatos como UGT, Usipa o Sicepa, todos partidarios de orientar el fomento del uso del autobús y el tren mediante otras estrategias que no hagan la vida imposible a los empleados. "No tienen ningún sentido las medidas restrictivas tal y como se plantean. La mejora de los accesos y comunicaciones del HUCA mejoraría por sí sola el problema del poco uso del transporte público, si es que existe, porque la realidad es que ahora es tan deficiente que no queda otra alternativa que coger el coche", señaló Graciela Martínez, de Usipa.