García Saiz: "Nunca pensé que tendría una despedida tan bonita y concurrida"

"Ahora que no me presento a las elecciones llenó el salón". Fue el chascarrillo con el que José Ramón García Saiz trató de romper el hielo tras llorar de emoción en varias ocasiones durante el concurrido homenaje que le rindieron ayer 300 personas en el restaurante de La Zoreda. Los amigos de quien ha llevado el bastón de mando en Ribera de Arriba desde 1987 demostraron un gran poder de convocatoria reuniendo a un nutrido grupo de políticos, empresarios, sindicalistas y vecinos, que no escatimaron en elogios hacia un hombre contrariado por dejar el cargo tras 32 años.

"Es un día muy especial que, por un lado, te gusta que llegue y, por el otro, quieres verlo de lejos", confesó el veterano edil riberense, desbordado por la gran respuesta de sus allegados. "Nunca pensé que tendría una despedida tan bonita y concurrida", confesó justo después de recibir numerosos regalos. Un cuadro, una placa de plata y 18 botellas de buen vino fueron solo algunos de los ejemplos de ofrendas realizadas por amigos y colectivos marcados por la buena gestión del Alcalde.

Si bien la cita servía como despedida a 36 años ocupando cargos públicos, en gran medida se centró en destacar la figura de la familia de García Saiz. Fueron muchos los que elogiaron la figura de su mujer, Pilar Sánchez, y de su hija Sandra. "Ellas siempre estuvieron a tu lado", recordó el sacerdote Hilario Paz, muy agradecido con la labor de García Saiz. "Gracias por todo lo hecho y todo lo que eres", apostilló el religioso.

El encargado de glosar la figura del homenajeado fue su amigo Fernando Delgado. El morciniego repasó la trayectoria laboral y política del Alcalde, destacando su gran gestión económica. "Cuando llegó había 200.000 pesetas de presupuesto y ahora deja 13 millones de euros de superávit", indicó, a la vez que valoró especialmente la predisposición del regidor a atender a todos los vecinos independientemente de sus afinidades políticas. "Si decía sí, era sí, y, si decía no, todavía había posibilidades de que fuera sí", apuntó.

Uno de los momentos más emocionantes fue la proyección de un vídeo sobre la vida del político. En el mismo pudieron verse fotos de un García Saiz en edad escolar, jugando al fútbol o de su boda celebrada en Covadonga. Asimismo, se enumeraron logros como la victoria en el litigio con la central térmica para obtener compensaciones de dos millones de euros al año por la actividad industrial.

Todo ello ante una amplia nómina de invitados, entre los que figuró el expresidente del Principado Antonio Trevín, los consejeros Fernando Lastra, Isaac Pola y Francisco del Busto, así como líderes sindicales y numerosos vecinos que quisieron acompañarle en un día tan especial. "Es hora de retirarse y ver el concejo desde otra perspectiva", sentenció un emocionado García Saiz.