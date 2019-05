La Ronda Norte, el área metropolitana y las fiestas dividen a los aspirantes a la Alcaldía

La Ronda Norte, el área metropolitana, la remunicipalización de servicios y el modelo festivo de chiringuitos en San Mateo son los asuntos que más divergencias generan entre los candidatos a la Alcaldía de Oviedo que participaron ayer en el debate electoral organizado por el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en el que los aspirantes apenas desvelaron cuáles serán sus políticas de pacto en caso de que las urnas no deparen una mayoría absoluta. Lo más reseñable a este respecto fue que Nacho Cuesta, de Ciudadanos (Cs), interpelado por Alfredo Canteli (PP), aseguró que va a ser "muy difícil, prácticamente imposible" que llegue a acuerdos con el PSOE. El candidato popular indicó, por su lado, y en respuesta a Cuesta, que no tiene intención de dimitir si no llega a a la Alcaldía.

Además de Alfredo Canteli y Nacho Cuesta, tomaron parte en el debate, moderado por el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Chus Neira, los candidatos del PSOE, el alcalde Wenceslao López; Somos, la vicealcaldesa Ana Taboada; IU, Concha Masa; Foro, Fernando Tejada, y Vox, Cristina Coto. Ante un auditorio repleto de público, el acto fue de guante blanco y apenas hubo críticas directas entre los aspirantes al bastón municipal de mando. El más incisivo a este respecto fue Canteli, que responsabilizó directamente al regidor de haber protagonizado un "desastre de gestión" o de ser el "responsable" de que la ciudad "no haya recibido inversiones". El regidor, por su lado, hizo alusión en más de una ocasión a la losa que le ha supuesto al tripartito de izquierdas cargar con los "pufos" heredados de los gobiernos del Partido Popular, que cifró en 300 millones de euros.

Metidos en materia, los candidatos coincidieron de partida en que el próximo mandato será clave para Oviedo, al tener por delante las operaciones de La Vega, el Cristo y Santullano. Sin embargo, discreparon a la hora de presentar recetas para afrontar esos y otros retos de la ciudad.

Los tres grupos que han sostenido al tripartito mostraron opiniones coincidentes en aspectos como la necesidad de seguir remunicipalizando servicios, tal y como se ha hecho con Recaudación, en un modelo festivo basado en los chiringuitos o en la necesidad de potenciar el Naranco. Sin embargo, Somos y PSOE, las dos principales formaciones de la izquierda, chocaron claramente en materia de movilidad urbana y en cómo debe desarrollarse el área central de la región.

Así, Wenceslao López defendió la necesidad de ejecutar la Ronda Norte, aunque con un proyecto diferente al concebido hace años, que sea respetuoso con el Naranco y que conecte la Autovía de la Industria (AS-II) con la de Oviedo a La Espina (A-63) para que la obra pueda ser financiada por el Ministerio de Fomento. Ana Taboada, por su lado, defendió las alternativas de la vía rápida de La Pixarra y el "pinchazo" en la AS-II diseñadas por el área municipal de Urbanismo. La candidata de Somos rechazó con vehemencia el "tunelón" de la Ronda Norte. "Sería otra variante de Pajares", advirtió.

Desde IU, Concha Masa se alineó con Somos, contraria a "taladrar el Naranco", mientras que el resto de aspirantes defendieron, con ligeros matices, la opción de la Ronda Norte. El popular Canteli se mostró "rotundamente" a favor de que se ejecute y se salde así "una deuda histórica con la ciudad", Cristina Coto subrayó que "Oviedo no puede seguir siendo la única ciudad española sin circunvalación", Nacho Cuesta coincidió con la candidata de Vox en la apuesta por una ronda con túnel incluido, y Fernando Tejada también coincidió en la necesidad de ese proyecto.

Otro asunto que suscitó un encendido intercambio de opiniones divergentes entre los candidatos fue el área metropolitana. Especialmente combativo contra el plan que impulsa el Principado se mostró Alfredo Canteli, para quien el único objetivo del proyecto tal y como ha sido concebido es "el menoscabo de la capitalidad de Oviedo". Cristina Coto añadió, a este respecto, que la ciudad "tiene mucho que perder y nada que ganar" en un área metropolitana "liderada por el Principado y el Ayuntamiento de Gijón". El bloque de los opositores sumó a Somos, que en este asunto se desmarcó de nuevo del PSOE e IU. "Hay que querer poco a Oviedo para comprar ese invento del consejero Lastra", afeó Ana Taboada, para abogar por una ley de capitalidad que compense a la ciudad.

Wenceslao López defendió con ardor el plan metropolitano y cargó con suma dureza contra el "localismo" de quienes se oponen al proyecto. Además, negó que los municipios vayan a perder competencias o que Oviedo no vaya a tener el peso que le correspondería como capital de Asturias. "La gobernanza todavía no está decidida", aseveró el regidor. Tanto Concha Masa como Fernando Tejada se mostraron a favor de que Oviedo entre en el plan del área junto al resto de grandes concejos del centro. Nacho Cuesta se pronunció a favor de la iniciativa, pero no de cómo se está llevando a cabo.

El futuro de los chiringuitos dejó patente las diferencias de los candidatos respecto al modelo festivo y de San Mateo. Wenceslao López defendió la pervivencia de un modelo de casetas en la calle que "viene funcionando bien y que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestras fiestas", mientras que Concha Masa incidió en que las mejoras en las pistas de San Lázaro permitirán que Oviedo pueda captar grandes conciertos musicales, algo que también echa en falta Fernando Tejada, quien desveló que su hija adolescente prefiere Colloto a San Mateo.

Taboada, por su lado, defendió la coexistencia de los chiringuitos "sociales" con los hosteleros, mientras que los candidatos del PP, Ciudadanos y Vox coincidieron en que se deben excluir las casetas vinculadas a los partidos políticos y asociaciones afines. "Hay que modernizar el modelo festivo cooperando con el sector hostelero", indicó Canteli.

Suscitado el debate sobre la conveniencia de seguir adelante con la remunicipalización de los servicios, para dar marcha atrás a las privatizaciones de los gobiernos del PP, el bloque de la izquierda se comprometió a profundizar en esas políticas. Es más, Concha Masa propuso la puesta en marcha de una "macrococina para los comedores escolares del concejo a través de una empresa pública municipal" y Ana Taboada anunció que si Somos llega de nuevo al gobierno creará una empresa municipal de servicios.

Frente a estas posturas, los aspirantes del centro-derecha pusieron la eficacia en el servicio por encima de quién lo preste. "Vamos a evaluar lo que hay; lo que funciona seguirá y lo que no lo cambiaremos", indicó Nacho Cuesta. Por su lado, Canteli criticó el atasco que se ha vivido en el servicio de licencias de obra, algo de lo que responsabilizó directamente a Wenceslao López, y aprovechó para criticar la demora en la aprobación del presupuesto municipal. "No estará hasta el mes de octubre", denunció el candidato del PP.

Todos los aspirantes coincidieron en la necesidad de mejorar la situación del Antiguo, algo que las fuerzas de izquierda esperan lograr, al menos en parte, con la implantación de un potente plan cultural para la Fábrica de Gas una vez que se cierre su compra. También hubo unanimidad, aunque con recetas diferentes, a la hora de analizar los complicados momentos que atraviesa el pequeño comercio, para el que se pusieron sobre la mesa diferentes propuestas y planes de modernización.

Aunque hubo algún que otro reproche y alusiones a "engendros" pasados, los siete candidatos se comprometieron a colaborar al máximo con el Real Oviedo y a mejorar el estado del Carlos Tartiere.