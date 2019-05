Gascona descorcha más de 10.000 botellas para celebrar hoy la vigésima Preba de la Sidra

Gascona está en su "día grande". La vigésima edición de la Preba de la Sidra se celebra este mediodía para rendir homenaje a la bebida icónica de Asturias y poner a disposición de la concurrencia más de 10.000 botellas del néctar de la manzana. Por cinco euros, los asistentes al evento podrán disfrutar de los caldos que traerán a Oviedo los veinte llagares participantes. Además, al mismo precio, se entregará un vaso conmemorativo de la Preba, un pañuelo, un lápiz y una papeleta para votar la sidra que más le guste a cada uno.

No se espera un día muy soleado, pero las previsiones apuntan que la de hoy será una jornada sin lluvias y de temperaturas agradables, por lo que se espera una gran afluencia de público. No en vano, la Preba de la Sidra es una de las citas más carismáticas de la primavera ovetense y cada año reúne a miles de personas en torno a los echadores, que no dan abasto a la hora de escanciar. La Asociación de Sidrerías de Gascona, la entidad organizadora de la cita, ha preparado además un cartel de actividades que servirá para ponerle la guinda a la cita.

El pregón de la fiesta, que correrá a cargo del televisivo Alberto Rodríguez, dará comienzo alrededor de la una y media de la tarde, una hora a la que se espera la mayor afluencia de visitantes. A continuación, los representantes de las sidrerías de la calle harán entrega de una donación a la delegación asturiana de la Asociación Española Contra el Cáncer, un acto que dará paso a la entrega del premio a la etiqueta más guapina, un galardón que se destina cada año al diseño más destacado de todos los que lucen en las botellas de los llagares participantes.

A lo largo de la mañana, también se hará entrega del premio a toda una vida dedicada a la sidra a Etelvino Crespo, el fundador del llagar Crespo de Colunga.

Por otro lado, los asistentes a la Preba también podrán disfrutar en Gascona de las jornadas gastronómicas "La cocina de la sidra", que ya están en marcha desde el pasado jueves. Se ofrecen platos de todo tipo elaborados con el néctar de la manzana como condimento.

A las tres menos cuarto de la tarde está prevista la entrega de premios al llagar ganador de la votación popular y al que resulte elegido como el mejor por los miembros del jurado oficial, encabezado por Luis Estrada.