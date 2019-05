"Es una hemorragia", claman en Santa Rita por la pérdida de personal municipal

La festividad de Santa Rita de hace cuatro años llegó después de las elecciones pero antes de la formación de nuevo gobierno, y tuvo, pues, un aire de baile de jefes de servicio entre nuevos miembros de la corporación. La de ayer, en Trascorrales, a cuatro días de las elecciones, añadió cierto sabor amargo, como de despedida anticipada del actual equipo de gobierno, a la llamada de atención por la falta de personal y cierta visualización del conflicto interno que viven funcionarios e interinos.

Esa segunda parte se apreció de forma muy evidente en los discursos del presidente de la Junta de Personal, Gonzalo Míguez, y en el del Comité de Empresa, José Ignacio Rico. Todos, también los políticos, coincidieron en los problemas de falta de personal. El primero pidió que la cifra de jubilados (78 en total, con especial incidencia en la Policía donde se jubilan 10 mandos y 44 agentes) sirviera para "reflexionar seriamente sobre el futuro del Ayuntamiento", y aunque juzgó de su "agrado" la oferta pública de empleo lo calificó de "tirita para parar una gran hemorragia". Míguez calificó de "dramática" la situación, más por la dilación en la incorporación de nuevos trabajadores y también mandó un recado a los que "ponen en duda la seriedad de los funcionarios, su falta de diligencia". Quienes así hacen, concluyó, "denigran, descalifican y alimentan la demagogia". Con la petición no de "premios ni medallas", sino de "respeto", el presidente de la Junta de Personal avanzó la proximidad de un "momento de cambio y punto de partida para nuevos retos".

El presidente del Comité de Empresa, José Ignacio Rico, desvió el tiro hacia otro lado. No habló tanto de la pérdida de la plantilla y sí rompió una lanza a favor de todo ese personal que se ha incorporado al Ayuntamiento por sentencias judiciales, personal interino cuyas plazas los sindicatos mayoritarios defienden que salgan a oferta pública de empleo. Por ello Rico lo que pidió fue la "estabilización del empleo de todo el personal del Ayuntamiento sin excepción". "Porque si faltan efectivos habrá que tratar que los servicios se doten manteniendo al personal existente", razonó. "No se puede culpabilizar a un equipo de trabajadores de los errores de otros, máxime cuando funcionas al servicio de todos".

Por otra parte, Rico pidió que no se cargue sobre los trabajadores la crisis, recortando determinadas ventajas conseguidas en los últimos años, y que no haya discriminación salarial entre mismas categorías en diferentes áreas del Ayuntamiento.

La concejala de Participación, Ana Taboada, presentada sólo por su nombre, sin cargo, por el Alcalde, defendió la mejora de la administración ampliando las plantillas, logrando tener "empleados libres en sus decisiones" y tratando de luchar contra las leyes de austeridad a través de la oferta pública de empleo. Taboada resumió la situación de carestía de la plantilla con la imagen de áreas compuestas por sólo dos personas.

El concejal de personal, Iván Álvarez, recordó a las figuras de los sindicalistas Xosé-Nel Valdés y Raimundo Cobrana, ayer ausentes del acto, las dificultades en la lucha con los trabajadores y reclamó apoyo para los políticos que se encarguen de negociar las políticas de personal. También llamó a una "gran movilización social y sindical que trascienda el Ayuntamiento" para que el gobierno central deje contratar a los Ayuntamientos que, como el de Oviedo, tienen recursos para hacerlo.

El Alcalde, Wenceslao López, cerró las intervenciones con mezcla de alegría y pena. "La alegría es por los que habéis llegado a vuestra jubilación, que es un éxito en la vida, pero la pena es por el conocimiento y la experiencia acumulada durante décadas que perdemos. Entrasteis sin saber nada y ahora algo va a faltar desde hoy en el Ayuntamiento". López recomendó a los jubilados que se mantengan en activo ("yo soy pensionista, nada más, de jubilado nada") y lamentó que las críticas de los ciudadanos caigan a veces en los funcionarios. "Lo he pasado bien estos cuatros años, me he divertido, he dicho lo que me apetecía y quedé a gusto, espero seguir dedicando mi tiempo a los demás", concluyó.