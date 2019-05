El TSJA ratifica el cese del exjefe de Policía tras el "caso Enredadera"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el excomisario jefe de la Policía Local de Oviedo contra su cese, que fue ordenado directamente por el Alcalde de la ciudad justo después de que José Manuel López fuese uno de los mandos policiales investigados en el contexto del "caso Enredadera", la trama corrupta ligada al supuesto amaño de contratos de Seguridad Ciudadana que saltó a la luz en Oviedo en julio del año pasado.

El escrito presentado por los abogados de José Manuel López pretendía convencer a los jueces para que declarasen nulo el cese y para que se le abone el dinero que dejó de percibir desde que fue apartado de la jefatura del Rubín. Entre otras cuestiones, solicitaron la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se aclare si José Manuel López tuvo algo que ver con la trama de Enredadera, pero la sentencia del TSJA es muy clara al respecto. "Todo parece indicar que el desarrollo del procedimiento penal indicado (por el "caso Enredadera") no afecta a la determinación de la legalidad de la resolución administrativa (por el cese), recoge el texto.

José Manuel López asegura que es inocente, que no cometió ningún delito y que a pesar de eso fue cesado a consecuencia del caso Enredadera, pero el TSJA tampoco considera ese hecho como algo determinante. "En la sentencia no se tiene en consideración exclusivamente dicho supuesto, sino que refiere otros supuestos como 'Tarjetas Blue' y 'Policía ful', así como cuestiones relativas a los cursos de formación en la Escuela de Formación de Policías Locales, de forma que la fundamentación de la sentencia no gira exclusivamente en torno a dichas diligencias penales como entiende el recurrente", explica el fallo en el apartado de fundamentos de derecho. Cuando los jueces hablan de "Tarjetas Blue" se refieren a los polémicos permisos para aparcar o circular por zonas peatonales que presuntamente salieron del Rubín. El caso del "Policía ful" es el de un delincuente que consiguió material y uniformes profesionales para hacerse pasar por Policía Local y cometer así robos y otras fechorías.

El propio Alcalde explicó tras anunciar el cese de José Manuel López que el haber sido investigado a raíz del caso Enrededara no era el único motivo que le movía a tomar la decisión. El socialista Wenceslao López fue tajante aquel día. "Los últimos hechos han sido la gota que colma el vaso. Mi confianza en el jefe de la Policía Local se ha agotado y, después de una profunda y serena reflexión he decidido cesarle", dijo López. El Alcalde aseguró que la supuesta relación de José Manuel López con la trama corrupta había sido el detonante de la decisión, pero también vino a decir que el excomisario ya le tenía harto. "Este no es un hecho aislado. En estos últimos años se han venido produciendo otros que han dañado la imagen de la Policía Local de Oviedo y eso no puedo permitirlo", dijo el regidor en aquella rueda de prensa. La sentencia tampoco considera que el Alcalde haya actuado de forma arbitraria o con abuso de derecho. "El nombramiento tiene el carácter de libre disposición y en consecuencia también el cese", recoge el texto

La declaración

Por ejemplo, Wenceslao López explicó que el exjefe del cuerpo "ponía dificultades y resistencias" a cumplir órdenes "muy básicas y elementales". En este punto Wenceslao López detalló "objeciones" presentadas por el mando policial al desarrollo de un curso para nuevos agentes. Wenceslao López también perdió la confianza en el investigado, según afirmó, al detectar "cierto descontrol en diferentes áreas de servicio".

El exjefe de la Policía Local llegó incluso a estar retenido durante unas horas el día que la operación Enredadera estalló en Oviedo. Tuvo que acudir a prestar declaración a la comisaría de la Policía Nacional. Esa tarde José Manuel López habló con este diario y explicó que no existe contrato alguno en el área de Seguridad Ciudadana relacionado con las empresas investigadas en el seno de la trama corrupta.