"En cuatro años Oviedo se ha quitado caspa, es más divertido"

Anabel Santiago (Buenos Aires, 1981) acabó criándose en Campo de Caso pero encontró su "cordón umbilical con el mundo de la música" en Oviedo. Aquí debutó con sólo 12 años en el Concurso y Muestra de Floclore Ciudad de Oviedo, aquí el puso una calle Gabino de Lorenzo antes de cumplir los 18 y aquí, en fin, sacó su plaza de profesora de canto de la Escuela de Música Tradicional hace diez años. Ahora se presenta a las elecciones como número tres en la lista de Somos.

- ¿Cómo se acaba ahí?

-Un buen día recibo la llamada de Ana Taboada, me lo ofrece, siempre estuve muy involucrada en las causas sociales, pero lo primero que siento es vértigo. Lo primero es una sensación de vértigo, pero siendo mujer, feminista y llevando tantos años en un mundo tan complejo como el de la música, pienso que podría ser un reto y un beneficio estar con un grupo con el que que me siento representada.

- Ir de tres no es broma. ¿Teme que se resienta su carrera?

-Los que me conocen saben no soy de medias tintas, me comprometo hasta el final. Me gustan las experiencias vertiginosas y no le tengo miedo a casi nada en la vida. Si se me cierran unas puertas, otras se abrirán. Asumir un riesgo no deja de ser un compromiso profundo con mis principios. También creo que es necesario, si nos apoyan, que el cargo en Cultura lo lleve una persona que sepa dónde se va a mover, las necesidades.

- ¿Y cómo ve la Cultura en Oviedo?

-En estos cuatro años se ha quitado un poco la caspa. Oviedo es más divertido, dinámico, abierto a los barrios. Eran necesarias ciertas propuestas, de éxito, como Saco y Radar, o Parees, donde el muralismo va de la mano de la participación vecinal. Ahí damos un lavado de cara a ese Oviedo gris que nos querían vender. Y también con feminismo, como en el Muyeres Fest, un festival único construido en la igualdad.

- ¿La clásica?

-Soy muy seguidora de la Ópera y de la Zarzuela. La clásica es un estandarte en Oviedo, la gente lo quiere y se dará continuidad y apoyo absoluto.

- ¿Sugiere lo mismo para las actividades de la Fundación Princesa?

-Mientras cuente con invitados interesantes, va a contar con nuestro apoyo a nivel cultural, pero hay que salvar las distancias en el tema monárquico. No somos muy acordes a esa "jet set" con la que se mueve la Fundación.

- ¿Programación musical?

-A Oviedo le falta programación cultural los doce meses del año, y tengo varias propuestas. Una, los veranos de Oviedo, recuperando el festival de jazz, en el teatro de Pumarín o el casco Antiguo, con una programación transversal que incluya también soul. Otra, un gran festival de músicas del mundo y de folk, y recuperar la foguera de San Xuan. También un festival de la cerveza artesana con food trucks, involucrando más a la escena indie.

- ¿Dejará la música?

-Yo soy música, cantante, y ciudadana. No quiero convertirme en un animal político y dejar mi esencia. Si Somos es el cambio y yo soy candidata, quiero trabajar en esa línea, pero no ocuparía mi cargo al cien por cien, también me dedicaría a mi carrera artística. Sé que es difícil, pero no imposible. Pero, insisto, veo un Oviedo gobernado por gente joven y alejada del Oviedo gris que nos vendieron. Estamos cansadas de ver a los mismos de siempre en la foto.