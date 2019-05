El escritor de Olloniego José Herrero publica poemario en Colombia

José Herrero, escritor de Olloniego, va a publicar su poemario inédito "Habitación sin vistas" en una editorial colombiana, país que acaba de visitar para presentar un trabajo anterior, "La oscuridad volvió a quedarse quieta", en la librería Metropolitana de Medellín y en el Teatro Porfirio Barba Jacob de la misma ciudad.

José Herrero obtuvo en 1986, entre otros, el premio "Asturias" de novela, de la fundación Dolores Medio y el internacional de novela Latin Heritage Foundation, en Estados Unidos, en 2011, con "Dos disparos contra la libertad", sobre el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco.

"Me siento como en una nube con los resultados que me he traído bajo el brazo de aquel país maravilloso, donde nadie es extraño y en el que ayudan al que supuestamente vale", indicó el autor.

La poeta de Úbeda Isabel Remo firmará el prólogo de esta edición colombiana de "Una habitación sin vistas". En él habla de la poesía como "Una tremenda sed. Una tremenda sequía que intensifica las emociones, los sentimientos, a veces incluso lidiando con nuestro estado de ánimo". Y al hilo de esta reflexión explica que "José Herrero es un poeta con una tremenda sed. Una tremenda necesidad de expresar". Añade: "A veces simplificamos la poesía en esta máxima, como si todo dependiera del poder de comunicación, pero cualquier género literario comienza por este pequeño apunte para luego ir llenándolo y enriqueciéndolo".

Rezmo considera que el punto de partida del poemario de José Herrero es la contemplación, fruto de la necesidad de "descubrimiento y asimilación". Sobre "Habitación sin vistas", afirma que "estamos ante la cara opuesta de otros poemarios del autor. La luz irradia en el centro del iris y golpea con fuerza el deseo de encontrar grandes certezas: el amor, la palabra. La luz. La luz es la fuerza de la palabra, de la paz y de la armonía". La prologuista apunta que, al expurgar los versos, "adivinamos entre líneas una paz y una sensación luminosa como hacía tiempo que José Herrero no mitigaba en sus poemas. Lejos ha quedado el desasosiego de la enfermedad, de la muerte. De la oscuridad más severa".