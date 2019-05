Javier Almuzara: "El humor es el lenguaje de la inteligencia"

"El humor es el lenguaje de la inteligencia". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el escritor y poeta Javier Almuzara, autor del guión de la ópera "Fuenteovejuna", una adaptación del clásico de Lope de Vega, que se estrenó con gran éxito el pasado mes de septiembre en el teatro Campoamor, con partitura de Jorge Muñiz.

"Soy un poeta en buena forma; frecuento el gimnasio de los clásicos", dijo Almuzara, que relató la impresión que sintió cuando recibió el encargo de hacer los textos.

"En esos meses yo hice de Lope, y creo que él me ayudó y me motivó; mi musa se dividió entre Lope y Mercedes", dijo Almuzara, en alusión a Mercedes Polledo, su novia, traductora, auxiliar de dirección y archivo de la Asociación Cultural "Amicorum Musicae", que también participó ayer en la mesa como parte en la creación de unos textos que revisó. "Mercedes Polledo me negó tres veces, yo tenía un final glorioso para el segundo acto y me hizo reescribirlo tres veces", reveló Almuzara, que durante toda su exposición hizo gala de un exquisito sentido del humor y de su empeño en constatar de que más allá de la belleza estética de los textos, en "Fuenteovejuna" prima un mensaje político. "Un hombre puede sacrificarse por una comunidad, pero un pueblo no puede sacrificarse por un sólo hombre. Antes morir que consentir tiranos", aseguró Almuzara. "Dicen que la palabra y la música nacieron juntas, hasta que la palabra cometió el pecado mortal de la mentira. Con la música mi poesía está festejando mucho más de lo que yo podría soñar", añadió. Emilio Martínez-Mata, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Oviedo, destacó que los textos de Almuzara logran conmover al espectador. "Muñiz y Almuzara se atrevieron a un reto enorme: adaptar la obra de Lope a la ópera y a otra época", señaló. La presentación corrió a cargo de Juan José García González, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras y directivo de Tribuna Ciudadana.