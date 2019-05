Amenaza de embargo a los micropropietarios de Loma del Canto, que piden auxilio

El mes de mayo ha traido malas noticias para los pequeños propietarios de la unidad de gestión de Loma del Canto, un puñado de fincas en la falda del Naranco que llevan más de siete años con el desarrollo urbanístico totalmente parado y una cadena de pleitos que ahora amenaza con embargarles sus bienes.

Lo que entonces era una oportunidad de sacar algo de provecho de unas parcelas que oscilan, cada una, entre los 5.000 y los 500 metros cuadrados, se ha convertido ahora en una pesadilla sin solución para estas 27 personas que han visto cómo el TSJA iniciaba este mes el proceso para volver a exigirles el pago de cantidades que van de los 50.000 a los 200.000 euros y para mandar al Ayuntamiento que inicie embargos si no depositan las cantidades.

El problema fueron dos. Uno, que la crisis del ladrillo se llevó por delante el desarrollo de esos terrenos. El segundo, que los dueños de una de las fincas (11.120 metros) no quisieron entrar en la unidad de gestión y la empresa con la que habían llegado a un preacuerdo quebró. Después exigieron ser expropiados y la tasación de la finca pasó de 1,5 millones en la CUOTA (marzo de 2012) a 3,2 millones en el Jurado de expropiación (diciembre de 2012). Desde entonces, han exigido el dinero, aunque no han entregado la finca en ningún momento, y el TSJA ha resuelto a su favor y lo ha reclamado. El Ayuntamiento, el Principado y SAREB les pagaron sus partes. Quedan sociedades en liquidación, terrenos hipotecados y los 47.437 metros cuadrados de los pequeños propietarios. Ellos alegan que la Junta de compensación como tal no tiene dinero para responder, y consideran que las administraciones, que fueron las que iniciaron el proceso, deben socorrerles ahora, cambiando el modelo de unidad de gestión por el de expropiación, o devolviéndoles el terreno a los expropiados que demandan. Amparo, en todo caso, para que los pequeños dueños, personas mayores, viudas y jubilados en muchos casos, no se arruinen.