"La decisión es de los ovetenses", afirma Canteli, "tranquilo" ante sus primeras elecciones

"Muy tranquilo, como otro día cualquiera, y acompañado por la familia". Así pasó ayer la jornada de reflexión previa a la cita electoral de hoy el candidato del PP a la Alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli. El aspirante popular, que se presenta por vez primera a unos comicios, paseó por el casco antiguo de la ciudad a mediodía, acompañado por Alfredo, uno de sus dos hijos. Después, tenía previsto reunirse con su esposa, Marta Suárez, y con su otro hijo, Alberto, para comer, "muy posiblemente en alguna sidrería de la calle Gascona".

Por la tarde, siempre que le fuera posible, Canteli, como buen aficionado al fútbol, seguro que iba a hacer lo posible por seguir por televisión la final de la Copa del Rey que disputaron el Barcelona y el Valencia.

"Incertidumbre"

Tras una larga precampaña y una intensa campaña electoral, Alfredo Canteli subrayó ayer que la decisión sobre la composición de la nueva Corporación queda ahora "en manos de los ovetenses, que seguro que elegirán lo mejor para la ciudad". Sobre posibles resultados electorales, y aún confiando en una victoria que le permita gobernar Oviedo, el candidato popular reconoció que afronta las elecciones municipales de hoy con "cierta incertidumbre". "No soy político y no estoy acostumbrado a los pronósticos", indicó Alfredo Canteli, que da el paso a la política local desde la presidencia del Centro Asturiano de Oviedo y que ayer no se mostraba nervioso ante la cita con las urnas. "La verdad es que he dormido muy bien", afirmó el aspirante popular.

El número uno de la lista del PP también aprovechó la jornada de reflexión para agradecer a los vecinos el trato que le han dispensado durante la campaña que concluyó el viernes, así como a los medios de comunicación que han cubierto los actos organizados por su candidatura durante las dos últimas semanas.

Alfredo Canteli tiene previsto ejercer su derecho al voto este mediodía, en una de las mesas electorales instaladas en el Colegio Público de San Pedro de los Arcos.