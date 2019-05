López: "Confío a tope en las personas y en su libertad, por eso estoy en política"

Wenceslao López recitó a Neruda ayer por la mañana y paseó con su familia por la tarde. La jornada de reflexión del Alcalde y candidato socialista comenzó en el salón de plenos del Ayuntamiento uniendo en matrimonio a una pareja. Fue una ceremonia discreta con la familia y los más íntimos como testigos. Los novios llevan juntos 22 años y decidieron formalizar su relación ante un oficiante amigo y conocido. El marido acaba de jubilarse como funcionario municipal y coincidió laboralmente con López en múltiples ocasiones. "Iniciáis un viaje con la mochila cargada de amor en un día con varias coincidencias. Se acaba un ciclo político y uno de vosotros se jubila", comentó un cercano López antes de recitarle a la pareja un poema de "Los versos del capitán" de Pablo Neruda. "Al pan yo no le pido que me enseñe/sino que no me falte cada día de la vida (...)",

El candidato del PSOE a la Alcaldía explicó tras la ceremonia que pasaría la jornada de reflexión paseando por la ciudad con su familia. "Procuraré disfrutar como un día más. Soy de la opinión de que hay que sacar el máximo partido posible a cada momento de la vida. Y eso es lo que intentaré hacer hoy". Aseguró también no sentirse nervioso ante el resultado electoral. "Estoy muy tranquilo. A veces incluso me sorprendo de la capacidad que tengo de asumir cada momento tal y como es". Eso sí, eludió hablar de sus expectativas electorales. En lugar de elucubrar sobre porcentaje de votos y número de concejales, aludió a la libertad de los ciudadanos. "Confío en las personas y en su libertad, por eso estoy en política. De lo contrario, me iría. Confío en que a la gente le haya llegado el máximo de información política y pueda razonar y decidir con libertad para seguir avanzando en este municipio".