Wenceslao López no se rinde:"No descarto nada, he sido alcalde con cinco concejales"

José A. ORDÓÑEZ

Noche agridulce en la Casa del Pueblo. El PSOE ovetense consiguió tres concejales más que en las elecciones de 2015, pasando de cinco a ocho ediles, y recuperó la hegemonía de la izquierda local que le había arrebatado Somos, pero no consiguió el objetivo de convertirse en el partido más votado del municipio, al verse superado por el PP, que sumó nueve concejales. Pese al triunfo del popular Alfredo Canteli y a que el bloque de centro derecha suma mayoría absoluta, el alcalde y aspirante socialista a la reelección, Wenceslao López, aseguró ayer a medianoche, en una comparecencia ante los medios en la sede de la AMSO, que no descarta nada, ni siquiera repetir como regidor. "He sido alcalde este mandato con cinco concejales", subrayó López para argumentar que no tira la toalla pese a las dificultades. Además, el aspirante socialista garantizó que pase lo que pase en el Pleno de composición de la nueva Corporación del 15 de junio piensa seguir en el Consistorio, muy posiblemente, y salvo monumental sorpresa, como líder de la oposición.

Pese a la derrota, López también quiso poner en valor que el PSOE ha ganado "casi un sesenta por ciento de apoyo en Oviedo", un feudo tradicional de la derecha. A la hora de explicar que el bloque de la izquierda se haya quedado en minoría, el candidato lamentó que Izquierda Unida (IU) haya perdido los tres concejales y deslizó, aunque sin citarlo, lo que pareció un claro reproche a Somos, formación que se deja tres ediles respecto a los comicios de 2015. "Algunos han hablado de más y eso ha perjudicado", indicó Wenceslao López, visiblemente desencantado por no haber conseguido ser el candidato más votado, pese a que, según aseguró anoche, "el PSOE presentó el programa electoral más completo de todos los partidos y creó que mereció ganar".

Para el líder socialista, lo que toca ahora, "a la vista de que no hay mayoría absoluta", es "abrir la puerta al diálogo y ver qué plantean el resto de fuerzas".

El candidato del PSOE estuvo acompañado de varios de sus concejales, entre ellos Ricardo Fernández y Marisa Ponga, así como por el secretario general de la AMSO, Iván Piñuela, quien reconoció el sabor "agridulce" que deja el resultado electoral en el partido. En todo caso, y en la misma línea que Wenceslao López, Piñuela anunció que el PSOE va a "explorar todas las alternativas" para "continuar el trabajo desarrollado estos cuatro años sin las hipotecas heredadas del PP"