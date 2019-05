A prisión un segundo joven por el atraco al estanco de Trubia y el robo de un coche

La Guardia Civil de Oviedo ha detenido a un vecino de Gijón --de 20 años de edad y con iniciales A. M. V. A.-- como uno de los presuntos autores del atraco que se produjo el pasado 15 de mayo en el estanco Metro de Trubia, situado en la calle Ramón López de dicha localidad. El joven es el segundo arrestado por este robo, ya que unos días después del asalto la Policía Nacional logró detener a otro individuo, que responde a las iniciales J. A. F., por los mismos hechos. Según sostienen los investigadores, ambos habían robado un coche en La Corredoria previamente al atraco para desplazarse a Trubia y huir a toda velocidad después de haberse llevado 250 euros del estanco amenazando a la dueña con un cuchillo de grandes dimensiones.

La dueña del estanco no sufrió ningún daño durante el asalto, pero se llevó un buen susto. "Entró encapuchado y con guantes, saltó el mostrador y me puso el cuchillo en el abdomen", explicó en su día la afectada. "Me dijo en varias ocasiones que le diese el dinero y yo le contesté que estaba en la caja. Cuando se puso a cogerlo salí corriendo y empecé a pedir socorro", añadió la mujer. En ese momento se acercaron varios obreros y las empleadas de algunos de los negocios cercanos al estanco. "Pudimos coger la matrícula, pero se fueron con el coche a toda prisa", señaló. No en vano, uno de los ladrones se había quedado esperando en el interior del vehículo para emprender la huida una vez que su compañero perpetrase el atraco.

El robo del coche, según fuentes de la Guardia Civil, se produjo alrededor de las doce y media del mediodía en La Corredoria. Los ladrones aprovecharon un descuido del dueño del vehículo sustraído –un Citroën Saxo de color blanco– para montarse en el coche y llevárselo antes de que el propietario, "que se había dejado las llaves puestas", pudiese siquiera reaccionar. Una hora más tarde, a la una y media de la tarde, los ladrones se plantaron en Trubia para robar en el estanco.

Pero la peripecia delictiva de los dos individuos no se quedó ahí. A las dos y media de la tarde la Guardia Civil recibió una llamada en la que se informaba de un accidente registrado en las inmediaciones del cementerio de San Claudio. Al llegar al lugar, los agentes se percataron de que se trataba del coche robado por los dos individuos que atracaron el estanco, que se habían salido de la vía y ese día lograron huir sin ser detenidos.

La "operación Truvisa" --ese es el nombre que le puso la Guardia Civil al caso-- arrancó cuando el operativo de búsqueda dio con el coche robado. Fue entonces cuando los miembros del laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo pudieron obtener huellas en el vehículo "y otros indicios de la presencia de las dos personas en el vehículo y su participación en el atraco". Gracias a esta labor investigadora se identificó a J. A. F., "obteniendo además en el vehículo indicios inequívocos de la presencia del ahora detenido". La Guardia Civil continuó la investigación de los hechos, al considerar que había otro implicado, tanto en el atraco al estanco como en el hurto del vehículo. La operación se cerró con la detención de A. M. V. A, al que le se le imputa un delito de hurto de uso de vehículo a motor y uno de robo con violencia e intimidación en el estanco de la localidad de Trubia".