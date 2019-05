Alarma en el centro por un incendio que obligó a desalojar a una mujer de 94 años

Un incendio registrado alrededor de las once y media de la mañana de ayer en una cocina del portal número 6 de la calle Campoamor -concretamente en el cuarto derecha- obligó a los bomberos a desalojar a la mujer que se encontraba en el piso en ese momento, una anciana de 94 años, que no sufrió ningún daño a consecuencia del suceso y que pudo salir de casa por su propio pie.

Y es que al final todo quedó en un susto, pero el despliegue efectuado por los servicios de emergencia provocó que decenas de ovetenses se arremolinasen en torno al lugar del suceso. No en vano, la hora a la que se produjo y la calle en la que está situada la vivienda afectada por las llamas, en pleno centro de Oviedo, hicieron que la voz de alarma se propagase con celeridad.

Según explicó la propia anciana desalojada -que responde a las iniciales M. C. A. S.-, el fuego se inició en el horno. "No sé lo que pasó, pero cuando me di cuenta estaba todo lleno de humo y me asusté muchísimo", afirmó. La mujer empezó a gritar al darse cuenta de lo que ocurría y fue su vecina del tercero derecha la primera que subió a ayudarla. "La escuché dar voces y subí todo lo rápido que pude. Cuando entré en la casa ella no quería salir, pero la convencí porque ya empezaba a salir fuego del horno. Después empecé a avisar al resto de los vecinos y fue un chico joven el que llamó a los bomberos", subraya la mujer que ayudó a la anciana.

Los bomberos "no tardaron ni tres minutos" en acudir a la llamada de alarma. Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos camiones autoescalera, varios efectivos del cuerpo en diferentes vehículos especializados, la Policía Nacional y la Policía Local. La única que tuvo que ser desalojada de su vivienda fue la anciana de 94 años, que en ese momento estaba sola en casa porque su hija y su yerno habían salido de compras. El resto de los vecinos ni siquiera salieron del edificio porque los bomberos controlaron las llamas en muy poco tiempo y el fuego que se inició en el horno no afectó al resto de la casa.

Los servicios de emergencia de Transinsa -la empresa que se encarga de la prestación del servicio de ambulancias en Asturias- atendieron a la nonagenaria en plena calle, pero la mujer no presentaba síntomas de ningún tipo. A continuación, mientras los bomberos realizaban las labores de extracción de humos de la vivienda afectada y del portal, llegaron la hija y el yerno de M. C. A. S., que después de preocuparse por el estado de su madre recibieron las órdenes de los sanitarios: "No tiene ningún daño, no obstante tiene usted que estar pendiente de ella. En el caso que presente algún daño, no dude en llamar con urgencia al 112, pero en principio todo está correcto". A eso de las 12.30 horas el operativo fue desactivado.