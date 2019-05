Cuesta quiere "un gobierno estable para abordar los retos de Oviedo"

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Nacho Cuesta, insistió ayer en que su deseo y el del partido en Oviedo es "alcanzar un gobierno que dé estabilidad al Ayuntamiento y permita abordar los retos de la ciudad". La traducción de esa voluntad podría indicar que Cuesta prefiere arreglarse con el PP, puesto que la suma de los dos ofrece una mayoría de 14 concejales que permitiría gobernar sin problemas durante cuatro años. No obstante, el cabeza de lista de Ciudadanos, que ayer atendió a los medios antes de celebrar la primera reunión postelectoral con su equipo, evitó mostrar preferencias en el periodo de negociaciones que se abre ahora y, al revés, subrayó que hay "convergencias con unos y con otros", en referencia a los populares y los socialistas.

Además, Nacho Cuesta aclaró que ya ha recibido la llamada de Wenceslao López, y aunque no detalló el contenido de esa conversación, sí resumió que se han emplazado a hablar en profundidad cuando los aparatos de sus partidos hayan puesto en marcha de forma un poco más sólida las estructuras nacionales, autonómicas y locales que tutelarán los pactos.

En ese sentido, Cuesta también se mostró confiado en que Ciudadanos Oviedo tenga margen para negociar con cierta autonomía, aunque reafirmó su compromiso con las líneas maestras marcadas desde Madrid.

Nacho Cuesta no quiso entrar a valorar las declaraciones del alcalde en funciones, Wenceslao López, apelando a los puntos en común con Ciudadanos y a la necesidad de evitar el regreso del gabinismo. "Estamos obligados a sentarnos con todos los que podamos alcanzar una mayoría", razonó Cuesta, "y no es una cuestión de gabinismo sí o gabinismo no, es una cuestión de programa y de propuestas, y nuestra primera exigencia será la de que la ciudad tiene que cambiar de rumbo. Si convergen con ese objetivo o no será lo que decida el rumbo de las negociaciones".

Cuesta también confió en sentarse próximamente con Alfredo Canteli, después de que los dos equipos, el del PP y el de Ciudadanos, hayan celebrado sus primeras reuniones para preparar las negociaciones. Preguntado por los medios por algunas cuestiones en las que Ciudadanos y el PP difieren, como el futuro de los terrenos del Cristo, donde Canteli ha planteado una ciudad deportiva del Oviedo, Cuesta pidió negociar con rigor "evitando las meras ocurrencias lanzadas durante la campaña".