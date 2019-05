Fuente: "Oviedo tiene personas e instituciones que la hacen una ciudad culta y despierta"

"Soy ovetense hasta la médula, llevo a Oviedo en mi ADN sin remedio. Vamos, que soy una clásica 'OTV', siglas que mis hijos utilizan para definir a los de 'Oviedín de toda la vida'". El comienzo del pregón de las fiestas del Martes de Campo que hizo ayer en el teatro Filarmónica la presidenta de la Asociación asturiana Contra el Cáncer (AECC) fue una declaración de intenciones. Margarita Fuente proclamó su amor por la capital del Principado, que considera una ciudad abierta y llena de atractivos.

"Sé que no faltan voces que afirman que Oviedo es una ciudad a la que falta dinamismo y frescura (...) Creo que hoy contamos con instituciones, personas o entidades de renombre, punteras e innovadoras en su ámbito de actuación que demuestran lo contrario, que consiguen que Oviedo sea una ciudad atractiva, culta y despierta", afirmó Fuente en su discurso, un cariñoso relato sobre su infancia, juventud y vida actual en la ciudad.

La presidenta y voluntaria de la AECC habló de sus paseos diarios por el Campo San Francisco, de las veces que tomó allí el bollo y el vino, de las visitas que hizo con su padre a la feria de ganado de la Ascensión, de los conciertos en la ya desaparecida Herradura, de las compras que hacía con su madre a las paisanas del Fontán o de sus años en la Facultad de Derecho, primero como estudiante y luego como docente. No faltó tampoco su referencia a la asociación asturiana que preside. En un acto de generosidad, contó su experiencia personal con el cáncer y abogó por invertir en la investigación de la enfermedad. "Hace un tiempo, la vida me sorprendió de nuevo, pero en esta ocasión me trajo "un regalo" no precisamente deseado; me obsequió con un cáncer, un cáncer de mama por suerte felizmente superado (...) No somos conscientes de lo que tenemos, hasta que algo nos amenaza con su pérdida".

El Orfeón "Principado" puso el broche de oro a la lectura del pregón con un concierto dirigido por Patricia Miriam Martínez Iglesias en el que los músicos interpretaron temas de Martínez Torner, Ángel Embil o Casielles.

El día grande de las fiestas de La Balesquida es el Martes de Campo, que se celebra el 11 de junio aunque la Sociedad Protectora de La Balesquida organiza un programa de actividades que comienza los días previos. La principal novedad de este año es que el Martes de Campo se quedará sin su ya tradicional mercado medieval y su espectáculo de cetrería en la plaza de la Catedral debido al litigio que mantiene el Ayuntamiento con la empresa que renovó el firme de la plaza y que ha hecho que el trabajo aún no haya sido recepcionado oficialmente tras haberse detectado irregularidades en el acabado. La Sociedad Protectora de La Balesquida ha decidido sustituir el mercadillo por una danza prima en Porlier. En concreto, el 9 de junio, cuando la Cabalgata del Heraldo recorrerá el casco antiguo.

Otro de los actos destacados de los festejos será el nombramiento como Socia de Honor de La Balesquida 2019 a la pianista Purita de la Riva, el jueves 5 de junio, a las 20.15 horas, en el teatro Filarmónica.