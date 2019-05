Regreso a las aulas medio siglo después

"Los años pasan, pero la memoria persiste". Esta fue la última lección magistral que pronunció ayer en la Facultad de Geología el que fuera su histórico catedrático Manuel Julivert, de 89 años. Lo hizo ante una veintena de exalumnos que celebraban el 50.º aniversario de su graduación en la Universidad de Oviedo. Su rector, Santiago García Granda, fue el anfitrión.

Al encuentro acudieron exalumnos de casi toda España. "Era lo esperado porque entonces éramos muy pocos y tuvimos una convivencia muy intensa, tanto en las aulas como en los trabajos de campo y sobre todo en los campamentos", recordaba nostálgica Rosa Martínez, la incansable organizadora de este encuentro, que se comenzó a fraguar hace ya un año.

La mujer de Julivert, Isabel Zamarreño, fue profesora de esta promoción, igual que Inmaculada Corrales, Ofelia Suárez y Alberto Saráchaga, que tampoco se quisieron perder la cita. A todos se les veía felices y un pelín emocionados. No era para menos. Y una vez más, sin buscarlo ni quererlo, el que fuera catedrático de Matemáticas del IES Alfonso II Marcial Fernández se convirtió también en centro de atención por su bonhomía.

Pero volvamos al mítico catedrático Julivert, que mantiene una memoria envidiable, igual que su sentido del humor. El catedrático es recordado como el más hueso pero también como el más querido. ¿Cuál es su secreto? "No lo sé, pero la verdad es que no puedo estar más orgulloso y agradecido por el recibimiento que me han dado mis antiguos alumnos, de los que fui su profesor durante los cinco años de carrera. Los años pasan, pero la memoria persiste, y yo me acuerdo de todos los buenos momentos que vivimos juntos, que fueron muchos".

Julivert llegó a Oviedo por primera vez en el año 1953 y en poco tiempo se convirtió en la Universidad en todo un referente en tectónica y geología estructural.

El rector de la Universidad, García Granda, hizo un poco de historia durante su intervención, en la que destacó "la importancia de este acto para nuestra Universidad, en la que ahora recibimos a aquellos estudiantes de Geología, una ciencia que entonces era la gran desconocida".

Después, la visita tan obligada como nostálgica al Museo de Geología, que ellos, sin saberlo, contribuyeron a levantar.

Hoy recordarán a los profesores y compañeros que se quedaron por el camino en una misa que se celebrará en la iglesia de Celorio. Después, comida de hermandad en Toró (Llanes).