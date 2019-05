Intervención paraliza por ilegal el último plan de empleo del tripartito, con 123 afectados

El último plan de empleo diseñado por la concejalía de Economía que dirige Rubén Rosón (Somos Oviedo) ha quedado paralizado después de que los servicios de Intervención municipal considerasen que era ilegal y que podría acarrear problemas al Consistorio en forma de demanda millonaria.

Un total de 123 personas deberían haber comenzado a trabajar el pasado 1 de mayo después de un proceso de selección que comenzó en febrero y que se amplió hasta marzo. Aún no han empezado a desarrollar sus tareas y nadie les sabe decir si lo harán en algún momento.

Uno de los afectados relataba ayer que "se trata de un problema de voluntad política", y en parte no le falta razón. El problema surgió al modificar las bases de otros planes de empleo que había puesto en marcha el Ayuntamiento.

En la última convocatoria se introdujo un cambio en las normas de ejecución del presupuesto. En esa modificación se indica que debe haber una fiscalización previa, algo que no estaba en las anteriores convocatorias. Esto quiere decir que antes de aprobar la ejecución del plan debe señalarse en qué área municipal y qué tarea desarrollará cada uno de los seleccionados. No se hizo y, por tanto, Intervención dice que no se puede seguir adelante.

Rosón se encontró con lo que administrativamente se denomina "reparo de legalidad", una figura que paraliza el proceso.

En realidad, habría dos formas de solucionarlo, pero los seleccionados creen que no se aplicará ninguna de las dos, máxime cuando en apenas 15 días habrá un nuevo gobierno en la ciudad.

La primera de las opciones es que el alcalde en funciones, Wenceslao López, decida levantar, y tiene potestad para ello, ese "reparo de legalidad". El problema, como apuntan fuentes de la Administración, es que "al día siguiente de que lo haga se puede presentar una denuncia en el Juzgado".

La otra opción, que daría una solución legal al problema, es que el concejal de Economía y Empleo y los responsables de las áreas municipales en las que trabajarán los seleccionados en el plan de empleo se reúnan y fijen las tareas y el puesto de cada uno de ellos. "Eso podría hacerse en una semana", aseguran las mismas fuentes.

El problema, dicen los afectados, es que la actual coyuntura política no favorece ninguna solución. El Alcalde no va a levantar "el reparo de legalidad" y suponen que "Rosón no va a ponerse a solucionarlo cuando le quedan apenas unos días para dejar de ser responsable del área".

En los anteriores planes de empleo puestos en marcha por el Ayuntamiento a lo largo de este mandato no era necesario elaborar esos informes sobre el puesto de cada uno de los seleccionados. "Era aconsejable, pero no era preceptivo porque no estaba en las bases", explican fuentes municipales. Al cambiar las bases esos informes se convirtieron en obligatorios y sin ellos los servicios de Intervención municipal no darán de paso la puesta en marcha del plan.