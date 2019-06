Piden ayuda para encontrar a un perro perdido en Oviedo que viajaba camino de una nueva vida con una familia tras meses en una protectora

Las redes sociales se están movilizando para tratar de localizar a Tristán, un perro que se perdió justo en el momento en el que viajaba camino de una nueva vida con una familia después de pasar varios meses en una protectora de Badajoz.

Tal y como cuenta Penelope Pepe Perkins, británica afincada en Asturias, Tristan, es un Drahthaar de 3 años que llevaba desde los 6 meses en una Protectora de Badajoz. "Por fin había encontrado su oportunidad con una familia británica que vive en los Alpes en Francia pero no ha podido ser porque en el traslado de un transporte a otro se soltó y echó a correr. Hubiera debido viajar al día siguiente ya a Francia, debería estar con esta familia maravillosa dando paseos por los Alpes. Pero resulta que está perdido por Oviedo y no tenemos ni idea de donde está", cuenta Penélope a este diario.

La mujer también ha difundido su mensaje en las redes sociales y piensa que el animal puede seguir por Oviedo "muy asustado" y perdido. "No tenemos noticias de Tristan desde ayer cuando una persona piensa haberlo visto en la Plaza del Paraguas en el casco antiguo de Oviedo a las 3 de la mañana delante del Pub Paraguas. Si le has visto por favor ponte en contacto – 634585308. Si lo ves y parece tener miedo es muy importante no acercarte a él. Podría echar a correr y atropellarse o desparecer otra vez. Lo importante es llamar al 634585308 para avisar y si posible dejar comida en el sitio, pero sin asustarle".