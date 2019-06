Los "Paisanos del año", agasajados, piden mirar al futuro: "Antes había demasiado sacrificio"

"Los tiempos cambiaron pa bien, aquello que no vuelva porque era demasiado sacrificio". Son las palabras de Marcelina González, una mujer de la pequeña localidad de Sonande (Cangas del Narcea) que a sus 97 años mira por el retrovisor una larguísima vida dedicada al campo y a la familia. Marcelina fue ayer distinguida como "Paisana del año" de la Feria de la Ascensión junto a Rogelio Balbín, "Paisano del año", piloñés de 96. Recibieron sus premios en el Auditorio Príncipe Felipe de manos del alcalde de Oviedo, Wenceslao López; del jefe de la sección de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA, Álvaro Faes, y de representantes de Caja Rural y RTVE, José Manuel Riestra y Luis Fernando Martínez, respectivamente.

Ambos homenajeados, a los que acompañaron otros diez premiados por distintas categorías vinculadas a la vida rural, coincidieron en la necesidad de mirar al futuro y continuar con un progreso, a su juicio evidente. "Los tiempos cambiaron pa bien y hay que aprovechalo", apuntó Balbín poco antes de recibir, muy agradecido, su premio. "Siempre trabajé, pero nunca me lo habían reconocido", declaró el vecino de Beroñes que tiene una hija, tres nietos y dos bisnietos.

Balbín recordó cómo las estrecheces económicas le impidieron formarse como profesor. "El maestro quería que me formara, pero la familia no me dejó porque entonces (en 1937) estaba muy mal pagado", relata un hombre abocado a dedicarse al ganado y a la fabricación artesanal de madreñas desde los 14 años.

A pesar de los achaques de la edad, el piloñés sigue disfrutando de la vida. Solo toma una pastilla para la tensión, come de todo y aunque no le gusta la sidra, sí prueba de vez en cuando el anís de guindas de elaboración propia. "Solo dejé Beroñes para hacer el servicio militar", explica el hombre, dejando entrever la posibilidad de que su longevidad se deba a la buena calidad de vida de su tierra natal.

La situación de Marcelina González es similar. Si bien nació en Villar de Vildas (Somiedo), se casó joven con un vecino 19 años mayor que ella, Benito, y ambos se trasladaron a Sonande, donde sigue viviendo. Madre de dos hijas, su ojito derecho es su bisnieta Alicia Rodríguez, quien da fe de una mujer a la que todos califican de agradable, parlanchina y muy buena cocinera. "Tengo 97, pero estoy como una de 20 si no fuera porque me cuesta caminar y tengo que llevar palo", relata con humor la que fuera una de las fundadoras de la Central Lechera Asturiana, gracias a una ganadería en la que no faltaron reses de leche ni de carne, a la que ahora da continuidad su nieto Benito.

La ocasión permitió reconocer a otro somedano de nacimiento. Francisco Menéndez Bescós recibió el premio al veterinario jubilado del año por una trayectoria iniciada en 1978. Los organizadores valoraron su compromiso con los animales a través de una plataforma creada en 2004 y recordaron que su padre, Pepe el del Molín, ya fue reconocido en estos premios por su faceta de ganadero en 1998.