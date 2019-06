Casas: "El bosón de Higgs es la partícula que da masa a todas"

"El bosón de Higgs es la partícula que da masa a las demás; todo el espacio del universo está lleno del campo de Higgs, una especie de líquido transparente, algo viscoso. Si no existiera ese líquido, las partículas no tendrían masa y no costaría nada desplazarlas". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el científico Alberto Casas, profesor de Investigación del CSIC, que habló sobre el bosón de Higgs, en una conferencia que cerró el ciclo "¿Qué sabemos de...?", del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"La masa de las partículas proviene de su interacción con ese líquido. Es algo equivalente a agitar el vacío; por ejemplo, las ondas sonoras son agitaciones del aire, ondas de presión que llevan una energía", explicó el profesor.

"Solamente hay tres familias de partículas elementales en la naturaleza y no tenemos ni idea del motivo; es un tema de investigación muy actual sobre el que aún no hay conclusiones claras", añadió el conferenciante. "Para entender la importancia del bosón de Higgs hay que entender el modelo estándar de física de partículas", indicó.

Alberto Casas, licenciado en Físicas por la Universidad de Zaragoza y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, también explicó que "el bosón es demasiado fugaz para verse; lo que vemos es su destrucción".

Casas, que ha investigado en centros internacionales como la Universidad de Oxford y el CERN (el Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Ginebra, donde Higgs enunció su teoría), señaló que el anuncio del descubrimiento del largamente buscado bosón de Higgs, aunque podría no ser el predicho por la teoría, ha provocado gran entusiasmo en la comunidad científica. "El bosón ocupa un lugar clave en nuestra comprensión del universo y revela secretos íntimos de la naturaleza que tienen que ver con hecho muy básicos, tan básicos que a menudo ni siquiera pensamos sobre ellos, como son el vacío, la masa o la existencia de fuerzas eléctricas", aseguró.

Sin embargo, aunque esta partícula sea clave en nuestra comprensión del universo, tampoco lo explica todo. "La naturaleza guarda misterios fascinantes aún no desvelados", concluyó.