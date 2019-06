El tripartito medita dejar el recurso del fallo en manos de la siguiente Corporación municipal

El gobierno tripartito está barajando la posibilidad de que sea la próxima Corporación municipal la que decida si recurre o no el fallo del TSJA que ratifica la anulación de la celebración del mercado mensual de la calle Gascona. El Consistorio dispone de 30 días para recurrir y teniendo en cuenta de que tan sólo faltan diez días para que los concejales electos el pasado 26 de mayo tomen posesión el gobierno saliente se plantea dejar que decida el futuro ejecutivo.

A pesar del nuevo revés judicial, el Ayuntamiento sigue en sus trece. Aseguran que los informes en los que se basó para aprobar el mercado de la Gascuña son idénticos a los utilizados durante muchos años para dar luz verde a la misma actividad. Asimismo, consideran que si bien dichos informes no son del todo favorables también es cierto que no son explícitamente desfavorables, siempre y cuando haya unas condiciones que dan por cumplidas.

La decisión precisará, no obstante, de las recomendaciones de Abogacía consistorial. El tiempo que tarden los funcionarios de esta área en elaborar los informes correspondientes será clave a la hora de saber si el recurso se presenta dentro del presente mandato o bien queda de la mano de los nuevos gobernantes del Consistorio. Se recurra o no, la alternativa elegida no afectará a la causa penal por la que el Alcalde y nueve ediles están llamados a declarar como investigados.