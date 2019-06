Mario Suárez: "Las aves forestales son buenas indicadoras del estado del bosque"

"Las aves forestales son buenas indicadoras del estado del bosque". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el fotógrafo de naturaleza y profesor Mario Suárez Porras, uno de los retratistas de aves más reconocidos de España, que ofreció una conferencia organizada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Suárez Porras, que compagina su actividad fotográfica con las clases en el colegio de las Dominicas de Oviedo, fue presentado por Luis Mario Arce, periodista de LA NUEVA ESPAÑA y naturalista, integrante de SEO BirdLife. Arce alabó la trayectoria de Mario Suárez, galardonado con prestigiosos premios. "La biodiversidad que tenemos en Asturias enlaza con la del Arco Atlántico, donde se dan cita más de 300 especies de aves de las 622 catalogadas en España", explicó Suárez, que suele realizar sus imágenes poniéndose a ras de tierra. "No las he visto todas, pero sí muchas", recalcó. En el mundo se dan cita 18.000 especies de aves y la península Ibérica es el segundo lugar de Europa en biodiversidad. Suárez se refirió a varios tipos de pájaros, entre ellos los limícolas, "unas aves fascinantes, grandes voladoras, que pueden verse todo el año en Asturias en la zona del Eo, la ría de Villaviciosa y el núcleo central dominado por el Cabo Peñas; la desembocadura de la ría de Avilés, Bañugues y Gijón", indicó. "La Punta de la Vaca, en Gozón, es uno de los cien mejores sitios de España para observar aves, y está a la puerta de casa", añadió. "Es una pena que no nieve más en Asturias, porque da un plus a las imágenes", afirmó Mario Suárez. También aludió a las aves exóticas que aparecen en la región; por ejemplo el abejaruco, que parece caribeño, o los moritos que normalmente viven en Doñana y vienen en los otoños secos. Mario Suárez, que tiene especial predilección por las aves marinas, no olvidó hacer un llamamiento a cuidar la naturaleza, "que siempre nos sorprende".