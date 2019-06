Operarios de limpieza del HUCA cortan una calle para reclamar mejoras laborales

Decenas de trabajadores de Lacera, la empresa contratada para la limpieza en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cortaron ayer el tráfico rodado de un tramo de la calle Independencia. El motivo de la movilización, según explicaron los organizadores, es la negativa de la empresa a negociar una reducción de la carga de trabajo, a su juicio, "insostenible".

La concentración se realizó justo enfrente de la sede de Gispasa, la empresa pública encargada del mantenimiento de las infraestructuras del complejo sanitario de La Cadellada, y sirvió para continuar con las movilizaciones iniciadas hace una semana con otra concentración frente a la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

Los operarios denuncian así unas condiciones de trabajo que consideran "insostenibles". Achacan los problemas a la negativa de la compañía a cumplir con las sustituciones por baja y vacaciones de la plantilla. Una situación que, según han denunciado, supone "mermar los estándares de calidad del principal centro hospitalario de la región" y podría afectar directamente a algunas "áreas sensibles" del equipamiento.

Cumplir compromisos

Fuentes del comité de empresa de Lacera en el HUCA aseguran que ya han puesto los hechos en conocimiento de la gerencia y Gispasa y les piden como responsables últimos del funcionamiento hospitalario que obliguen a la empresa "a cumplir sus compromisos", según destacó el propio presidente del comité, Ricardo Álvarez.

Los representantes de la plantilla mantuvieron una reunión con la empresa, pero según ha denunciado Álvarez "siguen en su postura de que no van a ceder en ningún momento y que van aumentar las cargas de trabajo cuando consideren oportuno". Las mismas fuentes dan por hecho que la empresa continuará con su política de "asignar a los trabajadores funciones que no les corresponden y adjudicar puestos ateniendo a su criterio y no a la categoría de los empleados".