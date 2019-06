Punset se pone como reto completar la digitalización del poder judicial ovetense

Conseguir la digitalización y modernización de todos los juzgados de la capital asturiana. Esa será la prioridad del nuevo decano de la Junta de Jueces de Oviedo, Jorge Punset Fernández, según anunció ayer nada más ser elegido con el voto afirmativo de todos y cada uno de los 29 colegas que participaron en las elecciones para designar al sustituto de Pilar Martínez Ceyanes tras doce años al frente del colectivo. La decana saliente dejó abierta la puerta a optar a suceder a Ignacio Vidau al frente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que dejará la presidencia del tribunal después de 15 años.

La de Punset era la única candidatura presentada para suceder a Martínez Ceyanes, hasta ahora magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, y que hace cuatro años tuvo que pugnar con Antonio Lorenzo Álvarez, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 6, para lograr su tercer y último mandato. En 2015 la decana se impuso por 19 a 11 votos, pero en esta ocasión Punset se llevó los 29 votos de los 34 magistrados llamados a votar, es decir, el 85% del censo.

El nuevo decano, cuyo nombramiento no será oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se comprometió a "seguir siendo la voz y expresión del poder judicial". Se mostró confiado en que el nuevo gobierno regional contribuirá a "resolver las numerosas necesidades" de la Justicia asturiana, entre las que destacó "la dispersión de las sedes, la falta de espacio y seguridad y las carencias informáticas".

Punset es un juez ovetense que actualmente tiene 51 años y comenzó su carrera judicial en el año 1997 en Masamagrell (Valencia). Desde 2011 es el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo, pero antes pasó por Luarca, Orihuela, Lugo y Avilés.

Nada más terminar el recuento de la votación celebrada en la biblioteca del decanato, ubicado en la sede judicial de Llamaquique, Martínez Ceyanes, tras doce años y medio en el cargo, felicitó y deseó suerte a su sucesor: "cierro una etapa muy feliz porque es un honor y un orgullo ser decana de los juzgados de tu ciudad", declaró la recién ascendida a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Preguntada por sus aspiraciones respecto a la renovación de cargos que se producirá en el tribunal regional después del parón veraniego, la jueza dejó abierta la posibilidad de postularse para suceder al actual presidente Ignacio Vidau, quien ya no puede optar a la reelección al alcanzar el tope de tres mandatos de cinco años en el cargo. "Cuando salga lo veremos. No me gusta mover a la gente de sus puestos y es un tema a valorar cuando llegue el momento", declaró.

A la hora de hacer balance sobre su trayectoria al frente de la Junta de Jueces, Martínez Ceyanes destacó los avances logrados en los programas de mediación y lectura fácil de sentencias, pero criticó la falta de apoyo por parte de la administración regional a dichas apuestas. "Por desgracia no tenemos autonomía económica y dependemos de las decisiones de la consejería", se lamentó la magistrada.

Igualmente, también se quejó de la dejadez existente en aspectos "tan nimios" como pequeños mantenimientos en la sede judiciales. "Llevo tres meses pidiendo que se reponga la bandera de España del edificio de los juzgados y me voy a ir sin conseguirlo", criticó.