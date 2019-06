El PSOE alerta a Cs contra el PP y tiende la mano para un gobierno "estable y decente"

La decisión de Ciudadanos (Cs) de abrir a partir de hoy conversaciones para la configuración del nuevo gobierno municipal tanto con el PSOE como con el PP, y no solo con los populares como había trascendido en un primer momento, ha dado alas a los socialistas, que ayer mismo, por boca del alcalde en funciones y candidato a la reelección, Wenceslao López, alertaban a la formación naranja de las consecuencias de pactar con el PP. A su juicio, aupar a la Alcaldía al popular Alfredo Canteli no sólo supondría un "paso atrás" para el concejo, sino también para las expectativas de Ciudadanos, partido que anoche aún no había cerrado reuniones para hoy, pero que tampoco descartaba que se convocasen y celebrasen en el día.

"Ciudadanos debe decidir su estrategia y si quiere ser bisagra o tener un papel más relevante de futuro", como alternativa de gobierno, subrayó López a mediodía de ayer, tras autorizar al Heraldo de la Balesquida la celebración del Martes de Campo. El aspirante socialista llamó a Nacho Cuesta y al resto de la lista de Ciudadanos a sumar fuerzas para "no volver al pasado del PP" -al que acusó de haber propiciado un agujero económico de más de 270 millones de euros en las arcas municipales- y para "culminar grandes proyectos para Oviedo que se encuentran encauzados".

El Pleno

El candidato aseguró que el PSOE está dispuesto a negociar, porque "ya es tiempo de ello", y que aspira a conformar un "gobierno estable y decente", sobre la base de que es "la única alternativa para reconstruir Oviedo". "Ciudadanos tiene que saber dónde no se debe ir y sí dónde debe ir", añadió Wenceslao López para tratar de marcar el camino a los naranjas. Por cierto, el alcalde en funciones no descarta que, como ya sucedió hace cuatro años, la incógnita sobre el próximo regidor no se despeje hasta el el Pleno de constitución de la nueva Corporación, fijado para las cinco de la tarde del sábado.

En contra del pacto entre Ciudadanos y socialistas juega el que sumen trece concejales ( ocho del PSOE y cinco de Cs) cuando la mayoría absoluta está en 14. Por tanto, para sacar adelante un acuerdo de gobierno necesitarían el voto de, al menos, un edil de Somos, que tiene tres, o de Vox, que se estrena con dos. Ciudadanos tiene claro que ni va a negociar ni a formar parte de un gobierno con la marca local de Podemos, aunque ello no quiere decir que rechace su apoyo de cara a un acuerdo de investidura. Respecto a Vox, puede darse por descartado que vote por la continuidad de Wenceslao López.

La oposición

Somos se ha mantenido al margen de los contactos previos a la negociación, consciente de que deben ser los partidos más votados y los que tienen la llave de la gobernabilidad quienes muevan ficha. Su líder, Ana Taboada, ha señalado que el sitio del que ha sido grupo mayoritario del tripartito está en la oposición, porque "así lo decidieron los ovetenses" en las pasadas elecciones, cuando su formación perdio tres de sus seis ediles.

El PP, por su lado, también está listo para la negociación con Ciudadanos, convencido de que será factible llegar a un acuerdo rápido, teniendo en cuenta que, en este caso, la suma de ambos partidos sí da mayoría absoluta en el Pleno, merced a los nueve concejales obtenidos por los populares. Alfredo Canteli se dice abierto lo mismo a un pacto de mandato que incluya la entrada en el gobierno de Ciudadanos, con Nacho Cuesta como vicealcalde, que a un acuerdo puntual de investidura.