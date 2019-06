Un coche de la Policía queda atrapado en una escalera del Campo

Una patrulla de la Policía Nacional protagonizó el pasado sábado en el Campo San Francisco un pequeño incidente que, por suerte, quedó en simple anécdota. El agente encargado de pilotar el vehículo se despistó en vez de tomar la salida correcta y se metió por unas escaleras del paseo del Bombé, quedando atrapado durante unos minutos hasta que pudo retomar la marcha con normalidad.

Los policías se encontraban realizando una de las habituales patrullas de vigilancia diaria del "pulmón verde" de la ciudad cuando, de repente, se vieron encallados en los escalones. Con el objetivo de minimizar los daños en el turismo se bajaron del mismo y evaluaron las distintas posibilidades antes de decidir continuar la marcha con todo el cuidado.

A pesar del corto espacio de tiempo en el que los policías se vieron retenidos por las escaleras, fueron muchos los curiosos que se percataron de lo sucedido y se acercaron para conocer el detalle de los hechos. En algunos casos, la curiosidad fue más allá, pues hubo viandantes que aprovecharon para sacar fotos e incluso vídeos para trasmitir a través de las redes sociales lo sucedido.

Los archivos comenzaron rápidamente a circular por internet y ayer mismo fuentes policiales se encargaron de confirmar que se trataba de un incidente registrado el pasado sábado, en el que por suerte no hubo que lamentar ningún daño. Todo se debió a un pequeño despiste de un agente que no conocía en profundidad los pasillos del Campo. Una anécdota que el policía no olvidará.