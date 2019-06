Fin de curso y concierto por todo lo alto para los talentos de Arévalo

Los alumnos de la Escuela de Música Moderna Arévalo festejaron ayer por todo lo alto el fin de curso con el tradicional concierto que ofrecen desde hace años en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde actuaron músicos de diferentes edades, que oscilaron entre los 3 y los 50 años.

Los jóvenes artistas dieron su toque personal a un repertorio, con melodías tradicionales y clásicos del rock y el pop, con guitarras eléctricas, acústicas, bajo y piano. Entre el público que llenó la sala, no faltaron los padres ni familiares de los más pequeños, que aplaudieron con fuerza las composiciones, con arreglos realizados por el músico Jesús Ángel Arévalo, que también se encargó de presentar el acto y destacó el buen nivel de los participantes.

El festival destacó por la variedad de estilos representados. Como muestra, Mateo Valdés tocó "Salinas", de Felipe Campuzano, con su hermana María del Carmen como bailarina. Lukas Fernández Blasco interpretó "Mary had a little lamb", todo un clásico, como el can can que interpretó Paula Rodríguez González. Beltrán Balufo hizo doblete tocando al piano "Big World" y cantando "Born in the USA", de Bruce Springsteen. Los hermanos Ana y Guille García interpretaron "Carros de fuego". Carla Ariznavarreta y Pablo Arévalo a la batería tocaron "You are my sunshine". Marina Ruiz de Bucesta, Mateo Domenech al piano y Xune Soberado con la batería arrancaron aplausos con "Supercalifragilístico". Tampoco faltó "Bohemian Rhapsody" de "Queen", así como el tema "Presiento" en la voz de Chiti Migoya. Lucía González y María Darnís realizaron una particular versión de "Con una mirada". Sam Bolta Gil y Nico Martínez Rodríguez se atrevieron con "La gran evasión". El "Black and white" de Michael Jackson sonó con Pelayo Zapico a la batería y Alicia González con guitarra y voz.

