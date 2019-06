"Para ser feliz hay que identificar y echar fuera nuestros miedos"

Natalia Sanchidrián decidió mirar de frente a los miedos de una infancia marcada por los abusos sexuales, la baja autoestima y la bulimia para liberarse emocionalmente de los traumas y convertirse en "una mujer feliz consigo misma". Aquella dura experiencia le sirve ahora para ayudar a otras personas a través de las técnicas de liberación emocional que ha desarrollado y que expone en libros como "Feliz de ser yo", presentado ayer en la Casa del Libro de Oviedo.

- ¿En qué consiste la liberación emocional?

-En sacar fuera el dolor que llevamos dentro. Para ello, lo primero es identificar las emociones, lo segundo gestionarlas y lo tercero transformarlas. En mi caso sufrí abusos de niña y consecuencia de ello fue un rechazo total a los hombres. Todos eran malos. Los odiaba. En el momento en que empiezas a hablar de ello es cuando empiezas a ser consciente de esas emociones, las vas trabajando y te das cuenta de que no todos los hombres son iguales. Hay problemas que están guardados de manera subconsciente, en su mayor parte desde la infancia. La liberación emocional es un proceso para lidiar con esos traumas, con esos miedos que se han quedado ahí. El ser humano no hace consciente lo que no puede abordar, y cuando no podemos abordar algo lo que hacemos es taparlo como mecanismo de defensa primario. Cuando hacemos consciente algo que nos está haciendo daño, y hay alguien que nos puede ayudar a echarlo fuera, es cuando empezamos a liberarnos emocionalmente.

- ¿Y lleva esa liberación emocional de la que habla a ser feliz con uno mismo?

-Mis libros están teniendo tanto éxito porque huyo de esa autoayuda que vende paja diciéndote que tienes que ser positivo o decir doscientas mil frases afirmativas y ya está. Eso no funciona si sigues siendo inconsciente de lo que tienes ahí dentro sin elaborar. Hasta que no hagas ese proceso de ir hacia dentro, de mirar al miedo a los ojos y de frente, sea cual sea ese miedo, no es posible que salgas adelante y que seas feliz como en realidad mereces.

- ¿Hay miedos que resultan insuperables?

-El miedo hay que afrontarlo. No se trata de que desaparezca por completo, pero se puede aceptar y afrontar. Cuando lo afrontas, te das cuenta de que ese miedo no era tan grande ni tus fuerzas tan pequeñas. Una vez que te enfrentas al miedo empiezas a confiar en ti, en tu potencial. En realidad, ves que no eres tan miedoso. El ser humano no sabe lo fuerte que es hasta que tiene que serlo. Yo lo único que hago es recordárselo a la gente.

- ¿Se pueden superar en solitario esos miedos de los que habla?

-Seré muy franca en este asunto. La verdad es que resulta muy duro salir solo. El cerebro no atiende a lo que es presente, pasado o futuro. Cuando alguien revive una experiencia traumática del pasado lo hace como si fuera en el presente. Es como cuando sueñas. Todos pasamos por momentos en que podemos necesitar ayuda y es muy importante pedirla. Siempre recomiendo que si las personas se encuentran en una situación desesperada, porque han perdido el control con la comida, con el juego o con el alcohol, que acudan a un profesional. Para mirar hacia dentro es bueno estar acompañado. Se necesita a alguien que, de una manera amable, rompa el círculo vicioso y te haga sentir cómodo para expresar tus miedos, hablar de ellos y liberarse emocionalmente.

- ¿Es usted feliz consigo misma?

-Sí, soy muy feliz de ser yo, aunque eso no significa que, como todo el mundo, también tenga días malos. Si alguien dice que no los tiene, miente. Nadie vive en el nirvana. Eres feliz de ser tú cuando descubres tu fortaleza, cuando te vienen cosa duras y te levantas antes. Hace poco estuvo a punto de morir mi padre y las pasé canutas. No era feliz por la situación, desde luego, pero sí por ser yo misma. Son dos conceptos diferentes.