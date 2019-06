Maribel Méndez promete "ilusión y trabajo" en el inicio de su tercer mandato

"Ilusión, trabajo y vocación de servicio público". Con la promesa de aplicar esa receta inició ayer la socialista Maribel Méndez su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Las Regueras. La regidora afronta esta nueva etapa con una mayoría incluso más aplastante que los cuatro años anteriores, pues de los nueve ediles de la corporación, siete son socialistas, mientras los dos restantes se los reparten el PP y Ciudadanos.

La mandataria se mostró dispuesta a intentar atender todas las demandas posibles, siendo consciente de las limitaciones del pequeño ayuntamiento que linda con Oviedo. "No podemos solucionar todo, pero sí estar en plena disposición de atender a los vecinos", comentó durante su discurso en una ceremonia en la que se votó a mano alzada y, a diferencia de otros consistorios, no existió toma de bastón de mando. "Aquí de eso no tenemos", explicaba Méndez antes del acto.

La edil socialista Josefa Suarez y el concejal del PP Diego Parades fueron los integrantes de una mesa de edad que se limitó a comprobar las acreditaciones de los nueve integrantes de la corporación y proceder a una votación en la que finalmente hubo dos candidatos. La cabeza de lista y única edil de Ciudadanos, María de los Ángeles Sampedro, decidió optar también a la Alcaldía sabedora de que sería víctima del rodillo socialista.

Parades, por su parte, descartó concurrir a la votación en nombre del PP. "El resultado electoral ha sido claro, los vecinos han hablado y nos han mandado a la oposición", explicó antes de una votación que terminó con siete votos a favor de Méndez, uno para Sampedro y una abstención del único representante popular.

Un fuerte aplauso de los más de 30 vecinos presentes puso el broche a una jornada en la que incluso los opositores aplaudieron las palabras de una Alcaldesa que, al menos de momento, cuenta con el respaldo mayoritario de la población del municipio.