Tomás Fernández toma el relevo de José Ramón García Saiz tras 32 años de mandato

Ribera de Arriba estrenó ayer alcalde 32 años después. Tomás Fernández, el jefe de Obras municipal desde 1991, recogió el bastón de mando ostentado durante los ocho últimos mandatos por el también socialista José Ramón García Saiz. Medio centenar de personas arroparon al nuevo regidor, que prometió a los asistentes trabajo para no traicionar la confianza depositada en las urnas el pasado 26 de mayo.

"Quiero trasladar que lo haremos lo mejor posible para intentar mantener la misma confianza dentro de cuatro años", apuntó Fernández nada más recoger el testigo de su antecesor, que siguió la sesión entre el público como un vecino más por primera vez en más de tres décadas. "¿Llevabas ventipico años no?", le preguntó otro asistente. "No, no, llevaba 32", apostilló García Saiz con un gesto que resumió la mezcla de alivio por soltar una gran responsabilidad tras tanto tiempo y morriña por dejar atrás tantos buenos momentos para el municipio.

La votación fue un puro trámite, aunque hubo lugar para las anécdotas. Tomás Fernández hizo valer la mayoría absoluta de seis concejales frente a la oposición de IU, PP y Ciudadanos, cada uno con un representante en el Pleno. La corporación optó por el voto secreto, aunque claramente se vio como cada concejal rellenaba encima de la mesa la casilla del candidato de su partido.

Cada concejal de la oposición se votó a sí mismo. Lo curioso es que, a la hora del recuento, los tres primeros votos en salir fueron los de los opositores. "Voy ganando", susurró con humor el edil popular Pablo García frente al de IU, José Luis Martínez, y al de Ciudadanos, Antonio Fernández, después de ver salir su papeleta en primer lugar.

Finalmente, no hubo sorpresa y Fernández pudo prometer el cargo de Alcalde previamente a recoger el bastón de manos del presidente de la mesa de edad, el también socialista José Eladio Fernández. Más tarde posaría con el mismo junto al propio José Ramón García Saiz, emocionado por marcharse, pero también contento por dejar el Consistorio en buenas manos.

El nuevo Alcalde se encontrará con un Ayuntamiento más que saneado. La secretaria municipal explicó antes del juramento del cargo que las cuentas bancarias municipales acumulan 11,2 millones de euros, mientras que el patrimonio del Consistorio está valorado en más de siete millones de euros adicionales. Ahora toca saber gestionarlo.