Los vecinos de Cudillero, rotos de dolor al recordar al joven fallecido David Carragal

La vecinos de Cudillero siguen sumidos en el dolor y aún no pueden creerse el fallecimiento del joven David Carragal. Su trágico final, tras no poder recuperarse de las lesiones que le dejaron la paliza que recibió en las fiestas de La Florida en Oviedo, ha dejado consternado a vecinos y amigos. Así se ha podido comprobar esta mañana durante el multitudinario minuto de silencio que se ha guardado en la plaza de San Pedro, frente al Ayuntamiento pixueto. Los rostros de la concentración evidenciaban que David era muy querido en la villa, al igual que su familia, que cuenta con el apoyo de todo el pueblo para pasar este duro trance. El minuto de silencio solo se rompió para dar paso a un sonoro y largo aplauso en recuerdo del joven fallecido.

"No nos lo podemos creer, él no sabía desenvolverse en una pelea así", explicó visiblemente emocionado Bruno Viña, amigo desde la infancia de David Carragal y vecino también de Cudillero. "Me llamó ese día para ver si le acompañaba, pero no pude por motivos de trabajo.Tengo un pesar grande, podía haber estado... podía haber estado y no estaba", se lamentó.

"Ahora hay que dejar que transcurra la investigación y confiar en la fuerza de la Justicia. Quitar una vida no puede salir gratis.", señaló Carlos Valle, recientemente elegido alcalde de Cudillero.

Los vecinos también piden justicia. "Si había una persona de diez, esa era David; desde luego lo que le pasó es muy impactante". Lo confesaba ayer Carmen Cuervo, exconcejala del Ayuntamiento de Cudillero cuando recordaba al joven fallecido, y a esa apreciación se sumaron muchos vecinos. "Era un chaval sano y ahora lo único que podemos hacer por él es pedir que funcione la Justicia, sin miramientos", opinó el presidente de la Cofradía de Pescadores, Salvador Fernández. El presidente de la comisión de festejos de San Pedro y tío del fallecido, José Manuel Carragal, también mostró su pesar y su honda indignación. "¿Cómo puede pasar algo así?", se preguntó y añadió que la familia esperaba el fatal desenlace porque los médicos no daban esperanzas.

Tres jóvenes de Llanes, detenidos como posibles autores



Tres jóvenes permanecen detenidos en dependencias policiales de Oviedo como sospechosos de haber participado en la paliza al joven David Carragal, hace una semana, cuando regresaba a casa desde las fiestas de la Florida y cuyas graves lesiones le provocaron ayer la muerte.

Se trata de tres jóvenes de Llanes, aunque uno de ellos reside actualmente en Oviedo, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Los tres detenidos se personaron voluntariamente en las dependencias policiales para declarar sobre su implicación en la agresión.