Wenceslao López a Canteli: "Igual en Banesto se podían hacer cosas al margen de lo legal; aquí, no"

El anterior alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, se estrenó esta mañana como "jefe de la oposición" con una rueda de prensa en la que arremetió contra el nuevo regidor, Alfredo Canteli (PP), y su segundo, Nacho Cuesta (Ciudadanos). López justificó su intervención en la postura de "oposición al anterior gobierno" con la que se había estrenado la nueva coalición, por las declaraciones de Canteli contrarias al área central o a las negociaciones que el anterior gobierno había mantenido sobre el futuro de La Vega. Así, López insistió en defender sus gestiones, todas "públicas" y registradas en expedientes sobre la vieja fábrica de armas frente a las propuestas que el PP de Caunedo hizo a Defensa sobre el recinto y que no se encuentran en ningún documento oficial. "Hay un documento oficial, dijo, que es el acuerdo más positivo que puede hacer este Ayuntamiento dentro del marco legal, dentro de lo público. Porque igual en Banesto, insistió en referencia a la trayectoria de Canteli, al margen del marco legal se podían hacer cosas, pero aquí, en lo público, no".

López también reprochó a Canteli que haya protestado por la dureza del discurso del socialista en el pleno de investidura. Según el anterior alcalde. "¿Lo correcto es ocultar lo que ha hecho el PP?", se preguntó López. "¿O también es una vergüenza recordar las vergüenzas del PP?". Y volvió a reiterarlo para, recalcó, ver si le publicaban la declaración: "En este municipo ha habido un partido político que ha expoliado a esta ciudadanía durante 24 años sin ser informada correctamente de que estaba produciéndose ese explosivo que alcanza casi a 300 millones de euros, lo que sería una deuda por familia de unos 3000 euros". "Lamento que le moleste esa realidad", concluyó, "pero representa al partido político que ha protagonizado ese expolio, y si tal vergüenza le produce, que no hubiera aceptado ese puesto".

López también tuvo palabras para Cuesta y sus críticas a las "canongías laicas" que el PSOE habría ofrecido en sus negociaciones sobre la investidura. El exalcalde declaró que el pasado viernes a las 18.30 horas Nacho Cuesta le llamó para ver si apoyaría una alcaldía del líder de Ciudadanos y que él le dijo que no, que "no era una cuestión de puestos, sin de fondo". Ahora, zanjó López, "que no justifique sus acuerdos con el PP sacando los pies del tiesto; ha venido a lo que ha venido, a blanquear las vergüenzas del PP, por mucho que le pese, pero para eso somos socialistas, para que se sepa".