Alertan de una plaga que tiñe de blanco los setos del municipio

Los setos ornamentales que habitualmente lucen verdes en las calles y espacios verdes de Oviedo se están tiñendo de blanco. Según aseguran los expertos consultados por este diario, el culpable del problema es el hongo oídio, una enfermedad que afecta a las plantas, que las cubre con una especie de moho y que debilita las hojas. Las mismas fuentes afirman que el oídio no es "especialmente peligroso" y que no suele matar a las plantas, pero "desluce su belleza".

Eso es lo que denuncian los vecinos de calles como Pedro Masaveu o Muñoz Degraín, que los setos teñidos de blanco no son estéticos. Además, tienen miedo de que el problema se extienda al propio Parque de Invierno, donde por el momento no se han detectado plantas afectadas por la plaga de oídio. Las mismas denuncias también llegan desde otras zonas del municipio.

Desde el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento no le dan mucha importancia a la situación. "Si los vecinos lo dicen no dudamos de sus testimonios, pero no se trata de un problema alarmante ni de una plaga peligrosa como pueden ser otras. Actuaremos en la zona y trataremos de solucionarlo con un tratamiento fungicida", explican fuentes municipales.