El colegio de La Ería se abre al mundo

No es que sea muy habitual ver una jaima saharaui instalada en mitad del patio de un colegio ovetense, pero ayer ocurrió en la escuela pública de La Ería. Pero no sólo hubo eso, a lo largo de toda la jornada, los alumnos del centro y sus familiares pudieron disfrutar de las delicias culinarias de diferentes países del mundo, conocer y participar en juegos típicos de los niños de otras culturas, o deleitarse con exposiciones y bailes tradicionales de distintas nacionalidades, entre otras cosas. Y es que en el colegio de La Ería se celebró el primer Festival Folclórico Multicultural, una iniciativa puesta en marcha con la intención de demostrar que este colegio ovetense es un centro "abierto al mundo".

No en vano, al colegio de La Ería asisten a diario niños de 37 países diferentes pertenecientes a cuatro continentes. "Sólo nos falta algún alumno de Oceanía para completar el mapa mundial", explica Inmaculada Arigita, la directora de la escuela. "Queremos dar visibilidad a este gran prisma de colores, culturas, tradiciones, idiomas y dialectos que conforman nuestra sociedad. Se trata de hacer visible el respeto que le tenemos a la identidad, a la comunicación, a la integración y a la tolerancia", afirma Arigita. "Nuestra escuela pretende formar a futuros ciudadanos que sean interculturalmente competentes, es decir, que sepan vivir y convivir en un entorno multicultural y que sean críticos y solidarios con los valores de la igualdad y el respeto", añade la directora.

A Diego Roces, que tiene ocho años y cursa segundo de Primaria, no le hacen falta esos consejos porque está muy acostumbrado a convivir a diario con niños que vienen de otros países. "A algunos no los entendemos bien cuando llegan al cole porque hablan otros idiomas, pero aprenden rápido y nosotros intentamos ayudarlos. Además, en el patio del recreo, cuando jugamos al fútbol o a cualquier otra cosa, nos entendemos perfectamente", explica el niño. Mateo Barriga y Daniela Vega, otros dos niños del centro, se lo pasaron pipa durante la jornada de ayer. "Lo mejor de todo fueron los juegos de otros países que no conocíamos. Seguro que a partir de ahora nosotros también jugamos en los recreos", afirma la pequeña.

Durante todo el día hubo actividades relacionadas con países como Colombia, Paraguay, Honduras, Ecuador, México, Venezuela, Perú o Rumanía. Uno de los platos fuertes de la cita llegó a eso de la una y media de la tarde, cuando se celebró una comida de confraternización en la que tomaron parte todos los pequeños, sus familias y los representantes de las asociaciones culturales de los distintos países y colectivos que participaron en la cita. "Partiendo del conocimiento mutuo surge el respeto y la verdadera convivencia" subraya la directora.